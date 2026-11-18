(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Erbay, sağlık politikalarını eleştirerek, "Bir ülkede emekli, ilacını almakla mutfak ihtiyacını karşılamak arasında tercih yapmak zorunda kalıyorsa burada ciddi bir sosyal devlet sorunu vardır. Emekliye insanca yaşam, sağlık hizmetine ücretsiz ve eşit erişim sağlamak bir lütuf değil, sosyal devletin sorumluluğudur" dedi.

CHP Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Erbay, emeklilerin yoksulluk ve artan sağlık harcamaları altında ezildiğini belirterek, muayene ve ilaç katılım paylarının kaldırılması çağrısında bulundu.

Erbay, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, emeklilerin yaşadığı ekonomik zorlukların sağlık hizmetlerine erişimi engellediğini savundu. Temmuz 2026 itibarıyla 23 bin 552 liraya yükseltilen en düşük emekli aylığının temel yaşam giderlerini dahi karşılamakta yetersiz kaldığını vurgulayan Erbay, sağlık harcamalarının emekli bütçesinde ağır bir yük oluşturduğunu ifade etti.

SGK'nin 2026 yılı uygulamalarındaki kesintilere değinen Erbay, kamu hastanelerinde 26 TL, özel hastanelerde ise 60 TL olan muayene katılım paylarının yanı sıra yüzde 10'luk ilaç katkı payı ve kutu başı reçete ücretlerinin emeklileri zorladığını belirtti. Erbay, "Tek tek bakıldığında küçük görünen bu tutarlar, birden fazla kronik hastalığı bulunan, düzenli ilaç kullanan ve sık sık sağlık kuruluşlarına başvurmak zorunda kalan emekliler için birikerek önemli bir ekonomik yük oluşturmaktadır. Emeklinin cebinde ilaç alacak parası yoksa, sağlık hizmetinin herkese açık olmasının hiçbir anlamı yoktur" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine işaret eden Erbay, 2024 yılında hanehalklarının tedavi ve ilaç için cebinden yaptığı harcamanın 442,4 milyar liraya ulaşarak toplam sağlık harcamalarının yüzde 18,8'ini oluşturduğunu aktardı.

Sağlık Bakanlığının asıl görevinin tesis veya muayene sayısıyla övünmek değil, vatandaşın ekonomik durumuna bakmaksızın sağlığa erişimini sağlamak olduğunu bildiren Erbay, "Sağlık hizmetine erişmekte zorlanan emekliler için hangi somut politikalar uygulanmaktadır? Koruyucu sağlık hizmetleri neden yeterince güçlendirilememektedir? Kronik hastalıkların erken tanısı, düzenli takibi ve ilaçlara erişimi neden emeklinin ekonomik gücüne bağlı hale gelmektedir?" sorularını yöneltti.

"EMEKLİLERDEN MUAYENE KATILIM PAYI VE İLAÇ KATKI PAYI ALINMAMALIDIR"

Sosyal devlet ilkesi gereği SGK'nın geri ödeme ve katılım payı politikalarının yeniden düzenlenmesi gerektiğinin altını çizen Erbay, şunları kaydetti:

"Emeklilerden muayene katılım payı ve ilaç katkı payı alınmamalıdır. Kronik hastalığı bulunan emeklilerin ilaç ve tedavi giderleri devlet güvencesine alınmalıdır. Özel hastanelerdeki ilave ücretler, emeklilerin gelir durumu gözetilerek yeniden düzenlenmelidir. Koruyucu sağlık hizmetleri ile aile hekimliği güçlendirilmeli ve emekli aylıkları gerçek yaşam maliyetlerine göre insanca yaşam düzeyine çıkarılmalıdır.

Bir ülkede emekli, ilacını almakla mutfak ihtiyacını karşılamak arasında tercih yapmak zorunda kalıyorsa burada ciddi bir sosyal devlet sorunu vardır. Emekliye insanca yaşam, sağlık hizmetine ücretsiz ve eşit erişim sağlamak bir lütuf değil, sosyal devletin sorumluluğudur."