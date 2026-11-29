(ANKARA) - CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Liderlik, ülkenin çıkarlarını partisinin çıkarlarının üzerinde görerek tavır almaktır. Partizanlık ise parti çıkarlarını ülke çıkarlarının üzerinde görmektir. Terörsüz Türkiye süreci, bir parti meselesi değil; ulusal güvenlik ve devlet meselesidir" ifadelerini kullandı.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Liderlik, ülkenin çıkarlarını partisinin çıkarlarının üzerinde görerek tavır almaktır. Partizanlık ise parti çıkarlarını ülke çıkarlarının üzerinde görmektir. Terörsüz Türkiye süreci, bir parti meselesi değil, ulusal güvenlik ve devlet meselesidir. Bunun farkına varamayanlar, karşıtlık üzerinden söylemleriyle siyasette yer edinebilirler ama devleti yönetecek iradeye ve milli bilince sahip olamazlar."