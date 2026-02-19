Gökçe Gökçen'den Gazeteci Alican Uludağ Gözaltına Alınmasına Tepki: Özgür Basın Susturulamaz

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, gazeteci Alican Uludağ'ın sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Gökçen, Uludağ'ın gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Gökçen, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Gazeteci Alican Uludağ'ın gözaltına alınması iktidarın gerçeklere ve haberciliğe açtığı savaşın bir yeni adımıdır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada Alican Uludağ hakkında 'şüpheli şahıs' gibi, 'Alican Uludağ isimli şahıs' gibi ifadelerin kullanılması sanki kamuoyunun tanımadığı, bilmediği bir suçludan bahseder gibi bir algı yaratılmasına yöneliktir. Ayrıca Ankara'da bulunan bir gazeteciye İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklı gözaltı işlemi yapılması, artık yetki kurallarının da rafa kaldırıldığını göstermektedir. Bu tehlikeli gidişat, hukuk kurallarını hiçe saymayı göze alan yetkililerin tıpkı Aykut Erdoğdu ve Adanalı belediye başkanlarımızın davalarında olduğu gibi bundan sonra coğrafi olarak da sınırlandırılmayacağı anlamına gelmektedir. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, özgür basın susturulamaz."