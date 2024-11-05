CHP'li Gülcan Kış'tan Kayyum Atamalarına Sert Tepki

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(TBMM) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, son bir haftada dört belediyeye kayyum atanmasına tepki gösterdi. Kış, "Sandıkta yenemediğinizi antidemokratik yollarla görevden almak darbedir; halkın iradesine darbedir; hukukun üstünlüğüne darbedir; masumiyet karinesine ve adalete darbedir. Bu hukuksuzluğun bedelini halk ilk fırsatta sandıkta size ödetecek" dedi.

Gülcan Kış, TBMM Genel Kurulundaki konuşmasında, kayyum atamalarını "seçimle gelenin seçimle gitmesi ilkesine vurulmuş ağır bir darbe" olarak nitelendirdi. Bu antidemokratik uygulamalara halkın sandıkta cevap vereceğini vurgulayan Gülcan Kış, şunları söyledi:

"Ülkem adına büyük üzüntü ve kaygı içindeyim. Son bir haftada dört belediye başkanına kayyum atanması darbedir, hem de seçimle gelenin seçimle gitmesine yönelik vurulmuş ağır bir darbedir. Sandıkta yenemediğinizi antidemokratik yollarla görevden almak darbedir; halkın iradesine darbedir; hukukun üstünlüğüne darbedir; masumiyet karinesine ve adalete darbedir. Bu uygulamalarla halkın demokrasiye olan inancını yerle bir ediyorsunuz, toplumun iradesini hiçe sayıyorsunuz. Kısa vadeli siyasi hesaplarla ülkeyi uçuruma sürüklemenize asla izin vermeyeceğiz. Milletin oyuna, iradesine ve demokrasiye saygı göstermelisiniz. Bu hukuksuzluğun bedelini halk ilk fırsatta sandıkta size ödetecek. Halkın sesi er ya da geç kazanacak."