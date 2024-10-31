CHP'li Günaydın'dan Tutuklu Başkan Açıklaması: 'Geldikleri Gibi Giderler'

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(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevden uzaklaştırılarak yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un atanmasına ilişkin "Geldikleri gibi giderler" açıklamasını yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, X hesabından Esenyurt Belediyesi Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından görevden alınarak yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un atanmasına tepki gösterdi. Günaydın, şu paylaşımı yaptı:

"Esenyurt Belediyesi'ne İstanbul Vali Yardımcısı Can AKSOY kayyum olarak atandı. Mazbatanın iptali sonrası İstanbul Büyükşehir'e de dönemin Valisi Ali Yerlikaya atanmıştı. Sonrasını hep beraber yaşadık. Geldikleri gibi giderler."