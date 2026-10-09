CHP'li Gürer'den acil düzenleme çağrısı, 2026'nın 8 ayında 82 bin 669 iş yeri kapandı - Son Dakika
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CHP'li Gürer'den acil düzenleme çağrısı, 2026'nın 8 ayında 82 bin 669 iş yeri kapandı

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CHP\'li Gürer\'den acil düzenleme çağrısı, 2026\'nın 8 ayında 82 bin 669 iş yeri kapandı
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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2026'nın sekiz ayında 82 bin 669 esnaf iş yerinin kapandığını belirterek acil düzenleme çağrısı yaptı. Gürer, Bağ-Kur prim gün sayısının 7 bin 200'e düşürülmesini ve kamu alacaklarının faizsiz yapılandırılmasını istedi.

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2026 yılının sekiz ayında 82 bin 669 esnaf iş yerinin kapandığını belirterek, artan maliyetler, yüksek faiz ve vergi yüküne karşı acil düzenleme çağrısı yaptı. Gürer, Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesi, kira stopajının kaldırılması, kamu alacaklarının faizsiz yapılandırılması ve küçük esnafın POS komisyonlarının azaltılmasını istedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, düzenlediği basın toplantısında, artan maliyetler, yüksek faiz, vergi yükü ve finansmana erişim sorunları nedeniyle esnafın zor durumda olduğunu belirterek, 2026 yılının sekiz ayında 82 bin 669 esnaf iş yerinin kapandığını söyledi.

Esnafın kredi borçlarını ödemekte zorlandığını, bazı günler siftah yapamadan dükkan kapattığını ifade eden Gürer, Bağ-Kur prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesi, kira stopajının kaldırılması, kamu alacaklarının faizsiz yapılandırılması ve küçük esnafı koruyacak düzenlemelerin hayata geçirilmesi çağrısı yaptı.

"ESNAF KREDİ BULSA BİLE GERİ ÖDEMEDE SIKINTI YAŞIYOR"

Esnafın yaşadığı sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gürer, "Krediyle ayakta duran esnafımızın büyük bölümü, kullandığı krediyi geri ödemekte artık zorlanıyor. Esnaf finansmana erişmekte güçlük çekiyor. Kredi bulsa bile yüksek faiz nedeniyle geri ödemede sıkıntı yaşıyor. Geçmişte Esnaf Kefalet Kooperatifinden kredi kullanan ve borcunu süresi içinde ödeyebilen esnaf, bugün faiz yüküyle birlikte borcunu ödemekte zorlanıyor" dedi.

Sattığı ürünü aynı fiyattan yerine koyamayan esnafın sermayesinin eridiğini belirten Gürer, "Esnafımız bazı günler siftah yapamadan dükkanını kapatıyor. Geliri olmayan ya da giderlerini karşılayamayan işletmelerin borçları faizlerle daha da büyüyor. Çarkların dönmesi ve istihdamın korunması için kamu alacaklarına yönelik acil faizsiz yapılandırma ve matrah artırımı düzenlemesi yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

"PERAKENDE KANUNU MECLİS GÜNDEMİNE GELSIN"

Küçük esnafın zincir marketler ve büyük alışveriş merkezleri karşısında korunması gerektiğini vurgulayan Gürer, Perakende Kanunu'nun bir an önce Meclis gündemine getirilmesini istedi. Küçük esnafın kartlı satışlarda ödediği POS komisyonlarının azaltılması için kanun teklifi sunduğunu da hatırlatan Gürer, "Mikro ölçekli ve belirlenen cironun altında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarların kartlı işlemlerinden komisyon alınmamasını öneriyoruz. Diğer esnaf ve sanatkarlar bakımından komisyon oranının yüzde 50'ye düşürülmesini, diğer üye iş yerleri bakımından ise yüzde 0,75 sınırı getirilmesini amaçlayan kanun teklifimizi Meclis Başkanlığına sunduk. Teklifimizin bir an önce Meclis gündemine alınmasını ve yasalaşmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: CHP'li Gürer'den acil düzenleme çağrısı, 2026'nın 8 ayında 82 bin 669 iş yeri kapandı - Son Dakika
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