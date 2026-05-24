CHP'li İl Belediye Başkanlarından Ortak Açıklama: "Genel Başkanımız Özgür Özel'in Verdiği Mücadelenin Yanındayız"

(ANKARA) - CHP'li il belediye başkanları tarafından yapılan ortak açıklamada, "İl Belediye Başkanları olarak, seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in verdiği mücadelenin yanındayız. Parti içi demokrasiye olan inancımızla 45 gün içerisinde yapılacak olağanüstü kurultay ile iktidar yürüyüşümüz hız kesmeden yoluna devam edecektir" denildi.

CHP'li il belediye başkanları, ortak yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "mutlak butlan" kararının hukuki olmadığı ifade edildi ve karar hakkında da "Amaç, halkın umudu olan Partimizi karıştırıp iktidar yürüyüşümüzü durdurmaktır" değerlendirmesi yapıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi savaş meydanlarında kurtuluş mücadelesinde kan ile gözyaşı ile kurulmuştur. Ulu Önder Atatürk 'ün iki büyük eserimden biri dediği Cumhuriyet Halk Partimiz Atatürk'ten miras, çocuklarımızın emanetidir. Geçmişte ve bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin yılmaz bekçisi, ebedi savunucusu Partimiz; her zaman olduğu gibi görevinin ve sorumluluğunun farkındadır."

Alınan 'mutlak butlan' kararı ile amaç; hukukun gereğini yerine getirmek değil, halkın umudu olan Partimizi karıştırıp iktidar yürüyüşümüzü durdurmaktır.

"İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜMÜZ HIZ KESMEDEN YOLUNA DEVAM EDECEKTİR"

Her zaman olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partimiz bu zorluğun da üstesinden gelerek sükunetle bu zorluğu da aşacaktır. İl Belediye Başkanları olarak seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in verdiği mücadelenin yanındayız.

Parti içi demokrasiye olan inancımızla 45 gün içerisinde yapılacak olağanüstü kurultay ile iktidar yürüyüşümüz hız kesmeden yoluna devam edecektir."