CHP'li Karabat'tan Tutuklamalara Hukuk Skandalı Yorumu

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in tutuklanmasına tepki gösterdi.

Terör örgütü DHKP/C'ye belediyelerden finans sağlandığı iddiasıyla 34 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmada, aralarında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de olduğu 12 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Terör örgütünün hedefi olan Eski Sarıyer Belediye Başkanımız Şükrü Genç'in, aynı örgüte yardım iddiasıyla tutuklanması tam bir hukuk skandalıdır. Sayın Genç ile birlikte, belediyelerimizde görev alan arkadaşlarımız İsmail Erdem, Melih Morsümbül, Abdullah Der, Kalender Özdemir ve Deniz Kutlu da aynı mesnetsiz iddialarla tutuklanmıştır. Hukuk, siyasetin değil, halkın ve adaletin hizmetinde olana dek mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz!" tepkisinde bulundu.