CHP'li Kaya'dan Halk Eğitim Talebi

24.02.2026 10:30
Asu Kaya, halk eğitimdeki kota uygulamalarını TBMM gündemine taşıdı ve sorular sordu.

(ANKARA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e, Halk eğitim merkezlerindeki kota ve protokol uygulamalarına ilişkin "2025 yılında protokoller kapsamında hangi STK'lara kurs açma yetkisi verilmiştir? Bu STK'lara tahsis edilen ders saati miktarı ne kadardır? 2026 yılı için planlanan toplam ders saati vizesi (kota) ne kadardır? Kota yetersizliği nedeniyle ders saati alamayan ve sosyal güvenceden mahrum kalan usta öğretici sayısı Türkiye genelinde ve Osmaniye özelinde kaçtır?" sorularını sordu.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, halk eğitimi merkezlerindeki kota ve protokol uygulamalarını Meclis gündemine taşıdı. Kaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Kaya önergenin gerekçesinde, şunları kaydetti:

"Halk eğitimi merkezleri kamusaldır. Hiçbir yapı, hiçbir çevre, hiçbir protokol vatandaşın önüne geçemez. Eğer yurttaş kurs bulamıyor, usta öğretici ders saati alamıyor ama belirli protokollerle kontenjanlar dağıtılıyorsa burada açıklanması gereken ciddi bir tablo vardır. Kamusal eğitimde ayrıcalık olmaz. Şeffaflık ve eşitlik esastır. Kadınlar meslek edinmek için kurs bekliyor. Usta öğreticiler emeklerinin karşılığını almak için ders saati bekliyor. Kamusal kaynaklar adil dağıtılmak zorundadır. Halkın hakkını kimseye tahsis ettirmeyiz."

CHP'li Kaya'nın Bakan Tekin'e soruları ise şöyle:

"2025 yılı için Türkiye genelinde ve Osmaniye il özelinde halk eğitimi merkezlerine toplam kaç ders saati vizesi (kota) tahsis edilmiştir? 2025 yılında Türkiye genelinde ve Osmaniye'de toplam kaç kurs açılmıştır? Açılan kursların toplam ders saati süresi kaçtır? 2025 yılında Türkiye genelinde ve Osmaniye'de, protokoller kapsamında hangi STK'lara kurs açma yetkisi verilmiştir? Bu STK'lara tahsis edilen ders saati miktarı ne kadardır? Protokol imzalanan STK'ların seçiminde hangi objektif ve ölçülebilir kriterler uygulanmaktadır? Bu STK'ların eğitmen kadrolarının yeterliliği ve eğitim içerikleri Bakanlığınız tarafından hangi sıklıkla ve nasıl denetlenmektedir? Son iki yıl içerisinde protokol kapsamında kurs açan STK'lara yönelik yapılan denetimlerde kaç adet usulsüzlük tespit edilmiştir? Bu tespitler sonucunda iptal edilen veya askıya alınan protokol bulunmakta mıdır? 2026 yılı için Türkiye genelinde ve Osmaniye il özelinde planlanan toplam ders saati vizesi (kota) ne kadardır? Kota yetersizliği nedeniyle ders saati alamayan ve sosyal güvenceden mahrum kalan usta öğretici sayısı Türkiye genelinde ve Osmaniye özelinde kaçtır? 2026 yılı planlamasında bu mağduriyeti gidermeye yönelik bir düzenleme öngörülmekte midir?"

Kaynak: ANKA

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Osmaniye, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11:54
