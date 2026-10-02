CHP\'li Kaya, MEB\'in 2025-2026 verilerinde 295 bin 924 çocuğun nerede olduğunu sordu

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, MEB'in yayımladığı 2025-2026 örgün eğitim istatistiklerine ilişkin, "1 milyon 51 bin 493 öğrenci açık öğretimde. 295 bin 924 çocuk ise ortaokulu bitirdiği halde liseye hiç kayıt yaptırmadı. Sadece bu iki rakam bile eğitim sisteminin gerçek fotoğrafını görmeye yeter. Bir eğitim sistemi, yüz binlerce çocuğu görünmez kılarak başarı hikayesi yazamaz" dedi.

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı 2025-2026 örgün eğitim istatistikleri ile ilgili açıklama yaptı. MEB'in yayımladığı istatistiklerin eğitim sistemindeki ağır tabloyu bir kez daha ortaya koyduğunu söyleyen Kaya, şunları söyledi:

"Daha bir ay önce PISA sonuçlarını 'tarihi başarı' diye anlatan Milli Eğitim Bakanı, şimdi kendi Bakanlığının yayımladığı bu rakamları da açıklamak zorunda: 1 milyon 51 bin 493 öğrenci açık öğretimde. 295 bin 924 çocuk ise ortaokulu bitirdiği halde liseye hiç kayıt yaptırmadı. Sadece bu iki rakam bile eğitim sisteminin gerçek fotoğrafını görmeye yeter.

295 bin çocuk nerede? Çalışıyor mu? İş mi arıyor? Evde mi? Başka bir eğitime mi yöneldi? Neden liseye başlamadı? MEB bu çocukların kaçını tespit etti? Kaçını takip ediyor? Kaçını yeniden eğitime kazandırdı?"

Okuldan uzaklaşan çocucuğun, yalnızca derslerden değil öğretmenden ve sosyal destekten de uzaklaştığını söyleyen Kaya, "Bu bağlar zayıfladıkça çocukların yalnızlık, dışlanma, zorbalık ve şiddet risklerine karşı kırılganlığı artıyor. Sonra okulda ve sokakta büyüyen şiddeti yalnızca güvenlik tedbirleriyle çözmeye çalışıyorsunuz. Hayır! Önce okuldan koparılan çocuğu göreceksiniz. MEB, PISA puanlarını anlatıyor. Biz okulda olmayan 295 bin çocuğu soruyoruz. Bir eğitim sistemi, yüz binlerce çocuğu görünmez kılarak başarı hikayesi yazamaz. Sayın Bakan, açıklayın: 295 bin 924 çocuk nerede? Bu çocukları yeniden okula kazandırmak için ne yaptınız" dedi.