Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li Kılıç: Adaletin Geç Kalmış Sorumluluğu

22.04.2026 09:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sevda Erdan Kılıç, şüpheli cinayetler için özel ekip kurulmasını değerlendirdi, sürecin kapsamını vurguladı.

(İZMİR) - CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından duyurulan "şüpheli cinayetler için özel ekip" kararının geç kalınmış bir sorumluluğun yerine getirilmesi olduğunu belirterek, sürecin yalnızca bazı dosyalarla sınırlı kalmaması ve tüm ihmallerin ucu nereye uzanırsa uzansın ortaya çıkarılması gerektiğini söyledi.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in "şüpheli cinayetleri araştırmak için özel ekip" kurulacağı açıklamasını değerlendirdi. Bu adımın yıllardır adalet arayan ailelerin haklılığını bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Kılıç, söz konusu kararın geç kalınmış bir sorumluluğun yerine getirilmesi olduğunu vurgulayarak, "Rabia Naz Vatan'dan Gülistan Doku'ya, Burak Oğraş'tan Rojin Kabaiş'e, Nadira Kadirova'dan Yeldana Kaharman'a kayıp Veli Eren Atay'dan adalet bekleyen nice evladımıza kadar yıllardır süren mücadele bugün bir kez daha haklılığını göstermiştir. Ancak bu adım, çoktan atılması gereken gecikmiş bir adımdır" dedi.

"Bu sadece hukuki değil, vicdani bir sınavdır"

Türkiye'de çocukların ve gençlerin ihmaller, karartılan dosyalar ve örtbas edilen gerçekler arasında kaybolduğunu ifade eden Kılıç, ailelerin yıllarca yalnız bırakıldığını ve hakikati arayanların susturulmak istendiğini söyledi. Kurulacak özel ekibin çalışmalarına dikkat çeken CHP'li Kılıç, "Bugün kurulacak her masa, açılacak her dosya, verilecek her karar yalnızca hukuki değil, aynı zamanda vicdani bir sınavdır" ifadelerini kullandı.

"Bu süreç tüm faciaları kapsamalıdır"

Yalnızca şüpheli çocuk ve kadın ölümleriyle sınırlı kalınmaması gerektiğini vurgulayan CHP'li Kılıç, "Ankara Gar Katliamı'nda, Soma'da 301 madencinin göz göre göre hayatını kaybettiği faciada, Çorlu Tren Katliamı'nda, İliç'te yaşanan felakette, Kartalkaya'da ve depremlerde on binlerce yurttaşımızı kaybettiğimiz büyük yıkımda ortak soru hala yanıtsızdır: İhmal kimde, sorumluluk kimde ve neden gerçek sorumlular hala yargı önünde değildir?"Adaletin yalnızca alt kademedeki birkaç ismin yargılanmasıyla sağlanamayacağını belirten CHP'li Kılıç, "Eğer gerçekten hukuk devleti diyorsak; ihmali olan kamu görevlileri, üst düzey bürokratlar, milletvekilleri, bakanlar… Ucu kime dayanırsa dayansın, istisnasız şekilde adalet önüne çıkarılmalıdır" dedi.

"Bu sürecin takipçisi olmaya devam edeceğim"

TBMM'de Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerini araştıran komisyonda görev yaptığını hatırlatan Kılıç, sürecin takipçisi olmaya devam edeceğini belirterek, "Bu mesele yalnızca birkaç dosyanın yeniden ele alınması değildir. Mesele, bu ülkenin çocukları için gerçekten adalet isteyip istemediğimizdir. Mesele, kayıpların ve şüpheli ölümlerin üzerindeki sis perdesini dağıtacak cesareti gösterip göstermeyeceğimizdir" diye konuştu.

Kılıç, Türkiye'nin artık geciken adaleti yeni ihmallerle kirletmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu çalışma, Türkiye'nin hukuk devleti olup olmadığının da, vicdan sahibi bir toplum olarak kalıp kalmadığının da sınavı olacaktır" dedi.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 10:16:05. #7.12#
SON DAKİKA: CHP'li Kılıç: Adaletin Geç Kalmış Sorumluluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.