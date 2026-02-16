CHP'li Kış: 228 Milyar Dolar Faize Gitti - Son Dakika
CHP'li Kış: 228 Milyar Dolar Faize Gitti

16.02.2026 11:43
Gülcan Kış, AK Parti dönemindeki 228 milyar dolarlık dış borç faizini eleştirerek, kaynakların halk için kullanılmadığını vurguladı.

(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, AK Parti iktidarı döneminde dış borç faizleri ve garanti ödemeleri için harcanan 228 milyar dolara ilişkin, "228 milyar dolar ne demek? Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yapım maliyeti yaklaşık 818 milyon dolar. 228 milyar dolar ile yaklaşık 280 adet bu ölçekte köprü yapılabilirdi. Bugün 'bütçe yok' denilen her alanda aslında bu ülkenin parası vardı. Ama o para halk için değil, garanti verilen projeler ve faiz için kullanıldı" ifadelerini kullandı.

Kış, AK Parti iktidarı döneminde emeklilere yeterli kaynak ayrılmadığını iddia ederek, dış borç faizleri ve garanti ödemeleri için harcanan 228 milyar dolara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti iktidarı boyunca yalnızca dış borç faizleri için 228 milyar dolar ödendiğini açıklayan Kış, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu para kendiliğinden buharlaşmadı. Faize gitti, köprü ve otoyol garantilerine gitti, dövizli sözleşmelere gitti. Ama emekliye gelince 'kaynak yok' denildi. İtiraz ettiğimiz düzen tam olarak budur. 228 milyar dolar ne demek? Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yapım maliyeti yaklaşık 818 milyon dolar. 228 milyar dolar ile yaklaşık 280 adet bu ölçekte köprü yapılabilirdi. İstanbul–İzmir Otoyolu'nun maliyeti yaklaşık 6 milyar dolar. Aynı kaynakla 38 adet bu otoyol inşa edilebilirdi. Bugün 'bütçe yok' denilen her alanda aslında bu ülkenin parası vardı. Ama o para halk için değil, garanti verilen projeler ve faiz için kullanıldı."

"Bu tablo kader değil; siyasi tercihlerin sonucudur"

Kış, 228 milyar doların kur karşılığıyla trilyonlarca liralık bir kaynağa denk geldiğini ifade ederek, "Bu kaynakla yıllar boyunca en düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesinde tutulabilirdi. Emekliye 20 bin lirayı çok görenler, aynı bütçeden milyarlarca doları faize ve garanti ödemelerine aktarmakta tereddüt etmedi" dedi.

Emeklilerin önemli bir bölümünün kredi kartı ve tüketici kredileriyle geçinmeye çalıştığını iddia eden Kış, "Emekli maaşıyla kira ödeyemeyen, faturalarını karşılayamayan, torununa harçlık veremeyen bir kuşak yaratıldı. Bu tablo kader değil; siyasi tercihlerin sonucudur" dedi.

"Devletin varlıkları elden çıktı ama borç azalmadı"

AK Parti dönemindeki özelleştirmelere de dikkati çeken Kış, şöyle devam etti:

"Telekomu sattılar, limanları sattılar, enerji tesislerini sattılar. Devletin varlıkları elden çıktı ama borç azalmadı. Aksine faiz ödemeleri büyüdü. Çünkü bu satışlar kamuyu güçlendirmek için değil, günü kurtarmak için yapıldı. 228 milyar dolar bu ülkenin kayıp yıllarıdır. Bu para emekliye, konuta, üretime, istihdama gitseydi bugün kredi kartıyla ayakta durmaya çalışan bir toplum olmazdı. Emekli sadaka istemiyor, hakkını istiyor. Yoksulluk bir kader değil; AKP'nin faiz ve garanti düzeninin sonucudur."

Kaynak: ANKA

