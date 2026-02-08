Chp: "Özarslan, Yolsuzluk İddialarının Kapatılacağı Sözü Üzerine Ak Parti'yle Anlaştı" - Son Dakika
Chp: "Özarslan, Yolsuzluk İddialarının Kapatılacağı Sözü Üzerine Ak Parti'yle Anlaştı"

08.02.2026 19:36  Güncelleme: 01:21
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılma kararı aldı. Özarslan'ın yolsuzluk dosyalarının kapatılacağı sözü üzerine bu kararı aldığı iddia ediliyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu durumu öğle saatlerinde görüştü.

(ANKARA) - CHP'de Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın istifasından önce, bugün öğlen saatlerinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bir araya gelerek, bu konuyu görüştüğü ortaya çıktı. CHP kaynakları, Özarslan'ın hakkındaki yolsuzluk dosyalarının kapatılacağı sözünü alması üzerine AK Parti'ye katılmak üzere anlaştığını öne sürerken, Özel'in Özarslan ile süreç içerisinde birkaç kez görüştüğüne, ancak Özarslan'ın 2-3 gündür telefonlara çıkmadığına işaret etti.

Ankara kulislerinde bir süredir AK Parti'ye geçeceği konuşulan ve haftaya grup toplantısında AK Parti'ye katılması beklenen Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, akşam saatlerinde sosyal medyadan yaptığı açıklamayla CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

ANKA Haber Ajansı'nın CHP kaynaklarından aldığı bilgilere göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Özarslan'ın AK Parti'ye geçeceği iddialarına ilişkin bugün öğlen saatlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü.

CHP kaynakları, Özarslan'ın hakkında yolsuzluk iddiaları ve 5 adet suç duyurusu bulunması nedeniyle bir süredir AK Parti ile görüşmeler yaptığını bildiklerini ifade etti. Kaynaklar, bu iddialar ortaya çıktığında Genel Başkan Özel'in, Özarslan ile birkaç kez görüştüğünü, Özarslan'ın iddiaların yalan olduğunu söylediğini ancak buna karşın AK Parti ile görüşmeler yapmaya devam ettiğini ileri sürdü.

Özarslan'ın son 2-3 gündür telefonlara çıkmadığını belirten kaynaklar, Özarslan'ın hakkındaki yolsuzluk dosyalarının kapatılacağı sözünü alması üzerine AK Parti'ye katılmak üzere anlaştığını iddia etti.

Bugün Özel ile Yavaş arasında gerçekleşen görüşmede de bu konu ele alınırken Yavaş'ın, Özel'in Özarslan hakkında ilettiği bilgilerin kendisinde de olduğunu ifade ettiği kaydedildi.

Kaynak: ANKA

