CHP'li Öztürkmen'den Et Sektörüne İddialar - Son Dakika
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CHP'li Öztürkmen'den Et Sektörüne İddialar

02.07.2026 11:05
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Öztürkmen, kırmızı et sektöründeki soruşturmanın kapalı olduğunu ve et baronlarının korunduğunu savundu.

(TBMM) - CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, kırmızı et sektörüne yönelik iki ay önce başlatılan soruşturma dosyasının kapalı olduğunu öne sürerek, "Beyaz et firmalarına uygulanan tarife kırmızı et firmalarına neden uygulanmıyor? Et baronlarını kimler koruyor?" diye sordu.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, yaptığı yazılı açıklamada, Et ve Süt Kurumu (ESK) üzerinden yürütülen ithal et politikaları ve kırmızı et sektörüne yönelik soruşturma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İki ay önce Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, et fiyatlarını manipüle ettikleri, arzı kısıtladıkları ve piyasaya hastalıklı et sürdükleri iddia edilen 31 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 7'sinin tutuklandığını hatırlatan Öztürkmen, operasyonun ardından büyük kırmızı et şirketlerine yönelik herhangi bir adım atılmadığını savundu.

Beyaz et sektöründeki firmalara denetim kayyumu atanırken kırmızı et firmalarına benzer bir uygulamanın yapılmadığını belirten Öztürkmen, savcılık kaynaklarından edindiğini ifade ettiği bilgilere göre soruşturma dosyasının kapalı olduğunu ve son HSK kararnamesiyle soruşturma savcısının değişmesine rağmen dosyaya yeni bir savcının görevlendirilmediğini öne sürdü.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın süreçle ilgili kamuoyuna açıklama yapmadığını ileri süren Öztürkmen, soruşturmanın yalnızca et fiyatlarının manipülasyonu iddialarıyla sınırlı olmadığını, Et ve Süt Kurumu'nun ithal ettiği et ve canlı hayvanlar üzerinden daha büyük bir "vurgun düzeni" bulunduğunu iddia etti.

Yaklaşık 10 yıldır ESK aracılığıyla milyarlarca dolarlık et ve canlı hayvan ithalatı yapıldığını belirten Öztürkmen, ithal edilen ucuz etlerin vatandaş yerine büyük et şirketlerine ve zincir marketlere yönlendirildiğini öne sürdü. İthal karkas etlerin doğrudan halka sunulması halinde vatandaşın daha düşük fiyatlarla et tüketebileceğini savunan Öztürkmen, iki yıldır bu iddiaları kamuoyuna taşıdığını ve konuya ilişkin çeşitli girişimlerde bulunduğunu ifade etti.

Öztürkmen, ithal edilen etlerin tamamının Tarım Kredi marketleri aracılığıyla doğrudan vatandaşlara satılmasını öngören bir kanun teklifi sunduğunu ancak bu teklifin hayata geçirilmediğini belirtti.

Soruşturmaya rağmen ilgili firmaların faaliyetlerini sürdürdüğünü ve dosyanın ilerlemediğini öne süren Öztürkmen, "Bu durumda 'Et baronlarını ve onların şirketlerini kim koruyor?' sorusu gündeme geliyor. Beyaz et firmalarına uygulanan tarife, bunların çok daha fazla haksız kazanç sağladığını iddia ettiğimiz kırmızı et firmalarına neden uygulanmıyor? Et baronlarının dosyası neden kapalı? Et baronlarını kimler koruyor?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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