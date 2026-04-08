CHP'li Salıcı'dan Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne Yolsuzluk Eleştirisi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

08.04.2026 23:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Oğuz Kaan Salıcı, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'daki tarihi eserleri bünyesine almasını ve kiralama işlemlerini eleştirerek merkezi yönetimdeki yolsuzluk iddialarını gündeme getirdi.

CHP'li Oğuz Kaan Salıcı, İBB ve İstanbul'a ait tarihi eserlerin Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bünyesine alınmasını eleştirerek, 'yetmiyor, doymuyorlar' ifadelerini kullandı. Salıcı, sosyal medya açıklamasında Yerebatan Sarnıcı, İzmir Meslek Fabrikası ve Galata Kulesi gibi yapıların VGM'ye bağlandığını belirtti.

VGM'nin, ASFAT şirketinden arazi alarak inşa ettiği binadaki konferans salonunu ihalesiz olarak AKP'li eski bir belediye başkan yardımcısına kiraladığını ve burada lüks etkinlikler düzenlendiğini iddia etti. Ayrıca, depremde zarar gören vakıf mallarının onarım ihalelerinde komisyon transferleri olduğunu öne sürdü.

Salıcı, VGM'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olduğunu ve Bakan Mehmet Nuri Ersoy'u, Antalya'da hazine arazisini şirketine peşkeş çekmek, sahte kefalet senedine göz yummak ve arkeoloji müzesi işini otel mimarına vermekle suçladı. Ersoy'un, Ayasofya ve Efes'te eniştesinin şirketi Dem Müzecilik'i ihya ettiğini ve Hierapolis Antik Kenti'ni de verebileceğini savundu.

Galata Kulesi'nin ışıklandırma işinin Bakan Ersoy'un eniştesinin diğer şirketi Astel'e verildiğini, aynı şirketin Kızkulesi, Atatürk Kültür Merkezi gibi diğer projelerde de yer aldığını belirtti. Salıcı, yolsuzluğun sadece belediyelerde değil, merkezi yönetimde de olduğunu vurgulayarak, 'balık baştan kokar' mesajıyla eleştirilerini sonlandırdı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Oğuz Kaan Salıcı, Yerel Yönetim, İstanbul, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23:24
Okan Buruk’tan açıklama: İşte Osimhen’in geri dönüş maçı
23:23
23:10
23:03
22:39
21:56
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 00:21:31. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.