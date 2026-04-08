CHP'li Salıcı'dan Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne Yolsuzluk Eleştirisi

CHP'li Oğuz Kaan Salıcı, İBB ve İstanbul'a ait tarihi eserlerin Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bünyesine alınmasını eleştirerek, 'yetmiyor, doymuyorlar' ifadelerini kullandı. Salıcı, sosyal medya açıklamasında Yerebatan Sarnıcı, İzmir Meslek Fabrikası ve Galata Kulesi gibi yapıların VGM'ye bağlandığını belirtti.

VGM'nin, ASFAT şirketinden arazi alarak inşa ettiği binadaki konferans salonunu ihalesiz olarak AKP'li eski bir belediye başkan yardımcısına kiraladığını ve burada lüks etkinlikler düzenlendiğini iddia etti. Ayrıca, depremde zarar gören vakıf mallarının onarım ihalelerinde komisyon transferleri olduğunu öne sürdü.

Salıcı, VGM'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olduğunu ve Bakan Mehmet Nuri Ersoy'u, Antalya'da hazine arazisini şirketine peşkeş çekmek, sahte kefalet senedine göz yummak ve arkeoloji müzesi işini otel mimarına vermekle suçladı. Ersoy'un, Ayasofya ve Efes'te eniştesinin şirketi Dem Müzecilik'i ihya ettiğini ve Hierapolis Antik Kenti'ni de verebileceğini savundu.

Galata Kulesi'nin ışıklandırma işinin Bakan Ersoy'un eniştesinin diğer şirketi Astel'e verildiğini, aynı şirketin Kızkulesi, Atatürk Kültür Merkezi gibi diğer projelerde de yer aldığını belirtti. Salıcı, yolsuzluğun sadece belediyelerde değil, merkezi yönetimde de olduğunu vurgulayarak, 'balık baştan kokar' mesajıyla eleştirilerini sonlandırdı.