CHP'li Salıcı, MKK'ye siber saldırı şüphesini Cevdet Yılmaz'a taşıdı - Son Dakika
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CHP'li Salıcı, MKK'ye siber saldırı şüphesini Cevdet Yılmaz'a taşıdı

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CHP\'li Salıcı, MKK\'ye siber saldırı şüphesini Cevdet Yılmaz\'a taşıdı
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CHP'li Salıcı, fon krizini TBMM gündemine taşıdı. Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, MKK'den istenen fon çıkış bilgilerine açıklama yapılmamasının siber saldırı şüphesi doğurduğunu belirterek MKK altyapısına saldırı olup olmadığını sordu.

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, fon krizinin ardından tutuklanan Emre Tezmen'in bir dönem Yönetim Kurulu'nda olduğu Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan istenen fon çıkış bilgilerinin temin edilip edilmediği konusunda açıklama yapılmamasının şüphe uyandırdığını belirterek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a "MKK'nin dijital verilerinin saklandığı altyapıya siber saldırı yapılmış mıdır? Bu siber saldırıyı kimlerin gerçekleştirdiği tespit edilebilmiş midir" diye sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, fon krizini TBMM gündemine taşıdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Salıcı, soruşturma kapsamında tutuklanan Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in aynı zamanda kamu şirketi olan Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) yönetim kurulu üyeliği yaptığını daha sonra ise MKK Denetim Komitesi'nde görev aldığını hatırlattı.

Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın MKK'den tasfiyesine karar verilen yatırım şirketlerine ait fonlardan 2026 yılının Temmuz/Ağustos/Eylül dönemlerinde çıkış yapanların adet, tutar, bakiye bilgilerinin gönderilmesi istediğini de hatırlatan Salıcı, İstanbul Başsavcılığı'nın MKK'den istediği bilgilerin temin edilip edilmediği, fon krizinden hemen önce yüklü miktarda satış yaparak yatırımcıyı zarara uğratan kişilerin kimler olduğu konularında dair bir bilgilendirme yapılmadığını kaydetti.

Bu durumun MKK'nin dijital saklama altyapısına bir siber saldırı gerçekleştirildiği ve bu saldırının sonucunda kayıtların zarar gördüğü, değiştirildiği veya yok edildiği şüphesini doğurduğunu belirten Salıcı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a şu soruları yöneltti:

"- MKK, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın istediği bilgileri göndermiş midir?

MKK'nin dijital verilerinin saklandığı alt yapıya siber saldırı yapılmış mıdır?

Bu siber saldırıyı kimlerin gerçekleştirdiği tespit edilebilmiş midir?

MKK'ye delillerin karartılması amacıyla gerçekleştirilen siber saldırının failleri arasında adı fon soruşturmasında şüpheli olarak geçen kamu görevlileri mevcut mudur?

Söz konusu olay sonucunda herhangi bir veri silinmiş, değiştirilmiş, dışarı aktarılmış veya erişilemez hale gelmiş midir? Etkilenen veri ve kayıtların kapsamı nedir?

MKK nezdinde tutulan verilerin saldırı tarihinden önce oluşturulmuş yedekleri mevcut mudur? Bu yedeklerin bütünlüğü doğrulanmış mıdır? Adli ve idari makamlarca talep edilen kayıtların yedeklerden eksiksiz biçimde yeniden oluşturulması mümkün müdür?

Fon krizi patlak vermeden hemen önce yüklü miktarda satış yaparak yatırımcıyı zarara uğratan kişiler kimlerdir, bu kişiler ne kadar kar elde etmişlerdir?

Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla göreve başlayan Devlet Denetleme Kurulu söz konusu siber saldırı olayının akıbetini araştırmış mıdır, bu araştırma sonucunda görevden uzaklaştırılmasına karar verilen kamu görevlisi bulunmakta mıdır, bu kişiler hakkında yargı makamlarına ihbarda bulunulmuş mudur?

Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen; MKK Yönetim Kurulu üyeliğine SPK, Borsa İstanbul, Takas Bank, TSPB ve Ticaret Bakanlığı'ndan hangisi tarafından belirlenmiştir? DDK, Tezmen'in MKK Yönetim Kurulu üyeliğinin belirlenme sürecini denetlemekte midir? Tezmen'in görev süresince MKK'nin siber güvenlik sistemine ilişkin erişim yetkisi bulunduğu tespit edilmiş midir?"

Kaynak: ANKA
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