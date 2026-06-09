CHP Parti Sözcüsü Sarı, Ferdi Zeyrek'i Andı: "Ferdi Başkanımızın Hatırası Daima Yaşayacaktır"

(ANKARA) - CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, vefatının birinci yılında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i andı.

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'i, vefatının yıl dönümünde rahmet ve saygıyla anıyorum. Kentine ve halkına hizmet etme anlayışıyla gönüllerde iz bırakan Ferdi Başkanımızın hatırası daima yaşayacaktır. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.