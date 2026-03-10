CHP'li Tan'dan S-400 Eleştirisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li Tan'dan S-400 Eleştirisi

10.03.2026 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Namık Tan, Malatya'ya Patriot konuşlandırılmasını S-400'lerin hata olduğunu yeniden kanıtladığını belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, Malatya'ya Patriot sisteminin konuşlandırılmasına ilişkin "S-400 almanın neden fahiş bir dış politika ve ulusal güvenlik hatası olduğu böylece bir kez daha acı biçimde kanıtlandı" dedi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısıyla başlayan ve bölgeye yayılan savaş sonrası NATO tarafından hava ve füze savunma tedbirleri kapsamında Malatya'ya Patriot sistemi konuşlandırıldı. Bu adım İran'dan ateşlenen ve havada imha edilen iki füzenin parçalarının Türkiye'ye düşmesinin ardından geldi.

CHP Dış Politika ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama yaptı. Rusya'dan alınan hava savunma sistemi S-400'leri hatırlatan Tan, "S-400 almanın neden fahiş bir dış politika ve ulusal güvenlik hatası olduğu böylece bir kez daha acı biçimde kanıtlandı. Yıllar öncesinde bunun böyle olacağını söylemiştik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Namık Tan, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Tan'dan S-400 Eleştirisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’e 10 günde dev askeri sevkiyat İki ülkenin parmağı var İsrail'e 10 günde dev askeri sevkiyat! İki ülkenin parmağı var
İBB davası yarın devam edecek İmamoğlu’nun tehdidine savcıdan yanıt İBB davası yarın devam edecek! İmamoğlu'nun tehdidine savcıdan yanıt
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kıbrıs’a saldırı Avrupa’ya yapılmış sayılır Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kıbrıs'a saldırı Avrupa'ya yapılmış sayılır
Fenerbahçe-Samsunspor maçının son anlarında kendinden geçti Fenerbahçe-Samsunspor maçının son anlarında kendinden geçti
İran’da milyonlar Mücteba Hameney için sokaklarda İran'da milyonlar Mücteba Hameney için sokaklarda
Gaziantep Milletvekili Ali Şahin: Füzelerin arkasındaki aklın ve niyetin peşine düşmeliyiz Gaziantep Milletvekili Ali Şahin: Füzelerin arkasındaki aklın ve niyetin peşine düşmeliyiz

14:13
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim
13:57
Savaşta dengeleri değiştirecek adım Güney Kore’den Orta Doğu’ya taşıdılar
Savaşta dengeleri değiştirecek adım! Güney Kore'den Orta Doğu'ya taşıdılar
13:53
Petrol devinin CEO’sundan ürküten sözler: Dünya için felaket olacak
Petrol devinin CEO'sundan ürküten sözler: Dünya için felaket olacak
13:51
İBB davasında 2. gün İmamoğlu sanık kürsüsünden adaylığını ilan etti
İBB davasında 2. gün! İmamoğlu sanık kürsüsünden adaylığını ilan etti
13:39
Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik
Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik
13:07
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Bakan Fidan ile görüştü: Füzeler İran kaynaklı değil
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Bakan Fidan ile görüştü: Füzeler İran kaynaklı değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 14:27:43. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'li Tan'dan S-400 Eleştirisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.