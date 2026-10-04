CHP'li Tekin, derin yoksulluk için TBMM'de araştırma komisyonu istedi - Son Dakika
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CHP'li Tekin, derin yoksulluk için TBMM'de araştırma komisyonu istedi

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CHP\'li Tekin, derin yoksulluk için TBMM\'de araştırma komisyonu istedi
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CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, yoksulluk ve yolsuzlukla mücadele için TBMM'de araştırma ve soruşturma komisyonu kurulması çağrısında bulundu. Tekin, büyük bir suç ortaklığı bozulmadıkça vatandaşların derin yoksulluktan kurtulma şansı olmadığını söyledi.

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, ihale alan, kaçakçılık yapan ve yasalara uygun davranmayan milletvekilleri, siyasetçiler ve kamu yöneticileri hakkında adım atılmadığını ifade ederek, "Bugüne kadar hiçbir şey yapılmamasının temel nedeni, büyük bir suç ortaklığıdır. Türkiye'de bu suç ortaklığı bozulmadığı sürece vatandaşlarımızın derin yoksulluktan kurtulma şansı yoktur" diye konuştu.

Gürsel Tekin, Pusula Ayık Yaşam Derneği'nin düzenlediği "Anneler Buluşması" etkinliği öncesinde yoksulluk, yolsuzluk ve bu sorunların toplumsal etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Son 15 yıldır Türkiye'deki yoksulluk sorununu yakından takip ettiğini belirten Tekin, şöyle konuştu:

"İki sorunla karşı karşıyayız. Bunlardan biri derin yoksulluk, diğeri derin yolsuzluk. Son 15 yıldır Türkiye'de yaşanan yoksulluk meselesini çok yakından takip ediyorum. Sayı vermek istemiyorum ama bu, gerçekten bir ülke için beka meselesidir. Yoksulların sayısının milyonlarla ifade edildiği bir ülkede can güvenliğinden söz edilemez."

Annelere, babalara, çocuklara, ailelere ve işyerlerine yönelik saldırıların önemli nedenlerinden birinin yoksulluk olduğunu belirten Tekin, annelerin yaşadıkları sorunları ve acıları dinleyeceklerini söyledi.

"ÜLKEMİZ BİR ÇETE CENNETİ OLDU"

Yolsuzluk sorununun yalnızca fon meselesiyle sınırlı olmadığını ifade eden Tekin, "Bu, yalnızca son bir haftadır yaşadığımız fon meselesinden ibaret değil. İmar uygulamalarından ihale uygulamalarına kadar aklınıza gelebilecek her türlü olayın yaşandığı bir ülke haline geldik. Ülkemiz bir çete cenneti oldu. Her gün çetelerle karşı karşıyayız" dedi.

Tekin, AK Partili bir milletvekilinin bir gün önce yaptığı açıklamayı desteklediğini belirterek, şunları söyledi:

"Öncelikle bir Cumhuriyet Halk Partili olarak kendisini kutluyor ve teşekkür ediyorum. Milletvekili dediğiniz, milletin vekilidir. İtaat etmez, itiraz eder. Her milletvekili kendi partisinde yaşanan sorunlara itiraz edebilse, partisinin tüzüğünün gereğini yerine getirebilse, inanın hiçbir sorun yaşanmayacaktır."

Siyasetçilerin birbirlerini ve siyasi çevrelerinde yaşananları bildiklerini söyleyen Tekin, "Her partide herkesin birbirine ilişkin pek çok şeyi bildiği bir ortamdayız. Siyasi partilerin anayasaları, kendi tüzükleridir. Bugüne kadar kendi tüzüğünü hayata geçirebilmiş yalnızca Sayın Bahçeli var. Kendisine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tekin, ihale alan, kaçakçılık yapan ve yasalara uygun davranmayan milletvekilleri, siyasetçiler ve kamu yöneticileri hakkında adım atılmadığını söyleyerek, "Bugüne kadar hiçbir şey yapılmamasının temel nedeni, büyük bir suç ortaklığıdır. Türkiye'de bu suç ortaklığı bozulmadığı sürece vatandaşlarımızın derin yoksulluktan kurtulma şansı yoktur" diye konuştu.

"GELİN, ORTAKLAŞALIM"

Son 15 yıldır yürüttükleri çalışmalarda, İstanbul ve benzeri kentlerin çeperlerinde ekonomik sıkıntı yaşayan, eğitimde tutunamayan binlerce çocuk ve gencin sorunlarıyla karşılaştıklarını anlatan Tekin, etkinlikteki gözlemlerini kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti. Annelerin sürekli teşhir edilmekten rahatsızlık duyduğunu söyleyen Tekin, bu konuda yürüttükleri mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a çağrıda bulunan Tekin, şunları kaydetti:

"Bu mesele herhangi bir siyasi partinin meselesi değildir. Ülke açısından çok büyük bir beka meselesidir. Gelin, ortaklaşalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde araştırma ve soruşturma komisyonu oluşturalım. Bunu oluşturabilirsek bir nebze de olsa bu sorunun üstesinden gelebiliriz."

Uyuşturucu ile mücadeleye değinen Tekin, rehabilitasyon merkezlerinin sayısının artırılması gerektiğini belirtti ve "Fransa'da, Almanya'da, Londra'da ya da dünyanın farklı yerlerinde bu sorunlar nasıl çözülmüşse bizim de bu meseleyi hızla çözmemiz gerekiyor" dedi.

Kaynak: ANKA
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