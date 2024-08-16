CHP\'li Ulaş Karasu, köprü ve otoyol geçişlerine yapılan zamları Meclis gündemine taşıdı

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, köprü ve otoyol geçişlerine gelen zamları soru önergesiyle TBMM gündemine getirdi. Karasu, " Emeklilere, asgari ücretliye hak ettiği zammı yapmayan bu iktidar, tutturamadığı araç garantileri nedeniyle otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yaparak vatandaşı soyuyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu köprü ve otoyol araç geçişlerine yapılan zamları Meclis gündemine getirdi. Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde açık ihale yöntemi ve yap işlet devret (YİD) modeline yönelik sorular yöneltti.

"Ekonomik yıkımın faturası millete yükleniyor"

Köprü ve otoyollara ortalama yüzde 40 zam yapıldığını, iktidarın yarattığı ekonomik yıkımın faturasını millete yüklemek istediğini kaydeden Karasu, şöyle konuştu:

"Bu iktidar; konu işçiler, emekliler, çiftçilerin geçimi olunca, onlara yapılacak zam söz konusu olunca kafasını kuma gömüyor. Çünkü bu iktidar ne vatandaşları, ne de onların yaşadığı hayat mücadelesini umursuyor. Hesapsızca verdiği geçiş garantileri nedeniyle köprü ve otoyolları, havaalanlarını işleten şirketler sermayelerine sermaye katarken; memurlar, işçiler, emekliler ve diğer ücretliler yoksulluk ücretinin altında yaşamak zorunda kalıyor"

Devletin açık ihale yöntemi ve yap işlet devret modeliyle şirketleri zengin ettiğini söyleyen Karasu, bu şirketlere bu yılın sonuna kadar 162,5 milyar, 2025 yılı sonuna kadar ise 240,8 milyar lira ödeme yapılmasının öngörüldüğünü aktardı. Bu yılın ocak-haziran döneminde şirketlere Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesinden 36 milyar 109 milyon lira ödeme yapıldığını hatırlatan Karasu, "Vatandaş, verdiği vergiler yetmiyor gibi bir de bu yollardan, köprülerden geçse de geçmese de dolar kuruna endeksli bir şekilde para ödüyor. Ama bu köprü ve yolları yapan, işleten şirketler vergi dahi ödemiyor. Emeklilere, asgari ücretliye hak ettiği zammı yapmayan bu iktidar, tutturamadığı araç garantileri nedeniyle otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yaparak vatandaşı soyuyor" dedi.

Karasu'nun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlamasını istediği sorular şöyle:

Her biri ayrı ayrı gösterilmek üzere bir yıl içinde YİD kapsamında yapılan projelere ne kadar zam yapılmıştır, yapılan zamların gerekçesi nedir? Artış oranlarının yüksekliği ile yıl içinde enflasyon hedefi örtüşmekte midir?

KGM ve Yap-İşlet-Devret kapsamında özel şirketler tarafından işletilen köprü ve otoyolların geçiş ücretlerine yapılan zamlarda TÜİK'in maliyet artışları mı esas alınmaktadır? Alınmıyor ise hangi artışlar esas alınmaktadır ve gerekçesi nedir?

Memur, işçi, emekli ve diğer ücretliler yoksulluk ücretinin de altında yaşamak zorunda bırakılırken, köprü geçiş ücretlerine zam yapılmasını adalet ölçüleri içinde açıklayabilir misiniz?

Bu yol ve köprülerin yapımını ve işletmesini üstlenen firmalardan hangileri 2021-2023 yılları arasında Kurumlar Vergisi ödememiştir? Ödenmeyen vergi miktarı ne kadardır?

Hükümet olarak, otoyol ve köprülere yapılan zamları memur, işçi, emekli ve asgari ücretle geçinen ve toplumumuzun geniş kesimini oluşturanların maaşlarına ilave olarak yansıtılmasını düşünüyor musunuz?"