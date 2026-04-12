CHP'li Ümit Erkol Tutuklandı

(İZMİR) – İzmir'de İZBETON A.Ş. üzerinden yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan, aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da bulunduğu 9 kişi Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne sevk edildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen ve aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da bulunduğu 9 şüpheli, savcılıktan tutuklama talebiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Tutuklanan 9 kişi, adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne gönderildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, İZBETON A.Ş. üzerinden Gaziemir ilçesindeki Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı projelerinde S.S. İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi üzerinden menfaat temin edildiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da bulunduğu 10 isim hakkında 9 Nisan'da gözaltı kararı verilmişti. Aynı gün 10 şüpheliden 9'u yakalanarak gözaltına alınırken, 1 kişinin yurt dışında olduğu tespit edilmişti. Gözaltına alınanlar, bugün sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.