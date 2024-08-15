CHP'li Vekiller Maymun Çiçeği Hastalığı İle İlgili İktidara Çağrıda Bulundu

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz ve CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 14 Ağustos 2024 tarihinde "Uluslararası Öneme Sahip Halk Sağlığı Acil Durumu" ilan edilen 'maymun çiçeği' hastalığı hakkında açıklama yaptı. Şahbaz, "Ülkemizde üniversiteler açıldığında Afrika ülkelerinden binlerce öğrenci gelecek. Bu durum, virüsün Türkiye'ye yayılma riskini artırabilir. İktidarın bu konuda ne tür önlemler aldığını ve almayı düşündüğünü bilmek istiyoruz" derken; Pala, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na "Maymun çiçeği hastalığı ile ilgili acil eylem planı nedir" diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz ve CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Dünya Sağlık Örgütü'nün maymun çiçeği hastalığının yeni varyantının 13 ülkede hızla yayıldığını, toplamda 14 bin vaka ve 524 ölüm bildirdiğini duyurmasının ardından Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na ve iktidara konuya ilişkin çağrıda bulundu. Şahbaz, şunları kaydetti:

"Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği virüsünün yeni varyantının 13 ülkede hızla yayıldığını, toplamda 14 bin vaka ve 524 ölüm bildirdiğini duyurdu. Ancak, Sağlık Bakanı Sayın Kemal Memişoğlu'nun, virüsün Afrika'dan dünyaya yayıldığını ve Türkiye'de şu an için herhangi bir alarm durumunun söz konusu olmadığını belirtmesi, doğal olarak endişeleri artırmaktadır. Sayın Bakan, önceki Sağlık Bakanının Covid-19 sürecinde yaptığı açıklamaları unutmuş olabilir. O dönemde de 'herhangi bir alarm durumumuz yok' denmişti, sonuç olarak ülkemiz büyük bir sağlık krizine girmişti.

Sayın Sağlık Bakanı şu anda maymun çiçeği virüsü için bir sorun olmadığını ifade etse de, bu gelecekte sorun olmayacağı anlamına gelmemektedir. Ülkemizde üniversiteler açıldığında Afrika ülkelerinden binlerce öğrenci gelecek. Bu durum, virüsün Türkiye'ye yayılma riskini artırabilir. İktidarın bu konuda ne tür önlemler aldığını ve almayı düşündüğünü bilmek istiyoruz.

"Sağlık sistemimiz, bu yeni tehdit karşısında nasıl bir hazırlık içinde"

Ayrıca, Sağlık Bakanlığı, virüsle ilgili halk sağlığını koruma adına proaktif bir yaklaşım benimsemesi gerekiyor. Geçmişte yaşanan kayıpların tekrar yaşanmaması için, aşı, tedavi ve halk sağlığı önlemleri konularında acil planlar yapılmalıdır. Sağlık sistemimiz, bu yeni tehdit karşısında nasıl bir hazırlık içinde? Bu soruların yanıtlanması zorunludur. Halkımızın sağlığı her şeyden önce gelir ve bu bağlamda acil önlemler alınmazsa, gelecekte daha büyük sağlık sorunlarıyla karşılaşma riskimiz artacaktır."

Pala ise konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr.Tedros Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde maymun çiçeği hastalığı ilgili vakaların 10 yıldan uzun süredir bildirildiğini, her yıl bildirilen vaka sayısında istikrarlı bir artış olduğunu, 2024 yılında bildirilen vaka sayısının 14 binden fazla olduğunu ve hastalıkla ilgili 524 ölüm gerçekleştiğini açıkladı. Bakan Memişoğlu ise aynı gün basına 'şu anda herhangi bir alarm durumumuz söz konusu değil' açıklamasını yaptı. Ülkemiz birçok yabancı için hem transit geçiş hem de yaşam merkezi durumunda. Şu anda özellikle havayolu taşımacılığı ile İstanbul üzerinden aktarmalı olarak diğer ülkelere seyahat eden birçok Afrika Birliği vatandaşı var. Ayrıca ülkemize eğitim için gelen birçok Afrikalı öğrenci olduğunu da biliyoruz. Bu nedenle ülkemizde maymun çiçeği hastalığı salgınını önlemek amacıyla halk sağlığı önlemlerini ivedi olarak almalı ve toplumu kapsamlı olarak bilgilendirmeliyiz. Bakanlığın bu konudaki acil eylem planını, yapılan hazırlıkları, tanı konulan vaka sayısını ve alınan önlemleri sordum."