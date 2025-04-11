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CHP'li Yavuzyılmaz'dan AK Parti'ye Belgelerle Cevap

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem'in ifadeye çağrılmasıyla ilgili yaptığı açıklamalara resmi belgelerle yanıt verdi.

11.04.2025 23:18  Güncelleme: 23:49
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(ANKARA)-CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in CHP Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem'in ifadeye çağrılması hakkındaki sözlerine resmi belgelerle cevap verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem'in ifadeye çağrılmasına ilişkin söylediği, "Niye ifadeye çağrıldığını nereden biliyorsunuz? Muhalefet yalancı, gerçek dışı, kurgu yapıyor" sözlerine belgelerle cevap verdi.

Yavuzyılmaz yaptığı videolu paylaşımda  şu ifadeleri kullandı:

"Bugün AKP Grup Başkan Vekili Abdullah Güler basın toplantısında, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto yürüyüşüne katıldığı için ifadeye çağrılan Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ve ailesiyle ilgili gelen bir soru üzerine; Niye ifadeye çağrıldığını nereden biliyorsunuz? Muhalefet yalancı, gerçekdışı, kurgu yapıyor dedi. Zonguldak Belediye Başkanımız Tahsin Erdem ve ailesinin niye ifadeye çağrıldığına dair resmi belgeleri açıkladım.

İşte Zonguldak Belediye Başkanımız Tahsin Erdem'in niye savcılık ifadesine çağrıldığını gösteren belge. Savcılık ifadesine çağrılma nedeni; Resmi belgelere göre Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki göstermek amacıyla yapılan yürüyüş. 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşü kanununa aykırı hareket edildiği iddiası. Şimdi kim yalan söylüyor? Kim gerçek dışı? Kim kurgu yapıyor? Bu evraklar da Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdemi'in eşinin ve iki çocuğunun Ekrem İmamoğlu'na destek için yapılan yürüyüşe katılmaları nedeniyle Emniyette alınan ifade tutanakları."

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Kaynak: ANKA

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