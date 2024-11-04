CHP'li Zeybek'ten Kayyum Uygulamalarına Tepki

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Esenyurt Belediye Meclisi'ne girmek isteyen CHP'li üyelerin kayyum engeliyle karşılaşmasına, "Özgürlükçü bir Anayasa iddiasıyla yeni Anayasa tartışmalarını gündeme getirip, adeta OHAL varmışçasına hareket edenler bu halkın, bu ülkenin yakasını derhal bırakmalıdır" diye tepki gösterdi.

Esenyurt Belediye Meclisi'ne girmek isteyen CHP'li üyelerin içeri alınmamasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek şunları yazdı:

"Belediye Meclisi Grup Odasının kapatılması, Meclis Üyelerimizin halkın iradesiyle girmeye hak kazandıkları Belediye Meclisi'ne alınmaması, kayyumun ilk icraatının Prof. Dr. Sayın Ahmet Özer'in icraatlerini içeren tüm sosyal medya paylaşımlarını sildirmesi; bu yapılanların hukuki gerekçelere dayanmadığını, sürecin yalnızca siyasi olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Kimse halkın sandığa yansıyan iradesinden daha güçlü olduğu yanılgısına düşmesin.

Özgürlükçü bir Anayasa iddiasıyla yeni Anayasa tartışmalarını gündeme getirip; adeta OHAL varmışçasına hareket edenler bu halkın, bu ülkenin yakasını derhal bırakmalıdır!

Seçilmiş Belediye Başkanımızın ve Meclis Üyelerimizin yanındayız. Esenyurt mücadelesi, halkın iradesi Esenyurt'ta yeniden egemen olana dek sürecek."