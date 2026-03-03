Gökan Zeybek'ten Tanju Özcan'ın Tutuklanmasına Tepki:  Sandık Geldiğinde Milletin Cevabı Çok Büyük Olacak

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bolu yine onu kahraman gibi, Köroğlu gibi karşılar. Hiç kimse merak etmesin. Öğrenciye burs vermek ne zamandan beri suç oldu? Bolu halkının büyük bir oy farkıyla seçtiği, 'belediye başkanımız olsun' dediği, memnuniyet oranını zirveye çıkaran Tanju Özcan tutuklandı. Milletimiz bilsin… Bu iktidar sizin verdiğiniz oyları, iradenizi hor görüyor, yok sayıyor. Bolu'yu tertemiz yapan, her yurttaşımızın sorununu çözen Tanju Başkan'ın yaşanabilir bir Bolu yaratması, bazılarını rahatsız etti. Yaptıklarınız sandık gelinceye kadar, sandık geldiğinde milletin cevabı çok büyük olacak. Unutmayın!" ifadesini kullandı.