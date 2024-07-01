CHP Lideri Özel'den Emeklilere Müjde: "Emekli Halk Kart Geliyor"

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Haber: TENZİLE AŞÇI Kamera: KERİM UĞUR

(AYDIN) – CHP Lideri Özgür Özel, "Didim-Turgutreis- Bodrum Deniz Otobüsü Seferi" açılış töreninde emeklilere müjde verdi. Özel, "Emeklilere yapılan pazar, kasap, doğalgaz, su faturası destekleri, anlaşmalı marketlerde alışveriş indirimleri, belediye tesislerinde hizmet indirimleri gibi pek çoğu birçok belediyemiz tarafından yapılan bütün bu hizmetlerin bir tek isim altında ortaklaştırılacağı ve bütün emeklilerimize dağıtacak olduğumuz Emekli Halk Kart'ı, bütün emeklilerimize müjdeliyoruz" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Didim-Turgutreis-Bodrum Deniz Otobüsü Seferi" açılış töreni Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Törene; CHP Lideri Özel'in yanı sıra; Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras, Aydın ve Muğla illeri CHP'li milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Özel, programdaki konuşmasında milli egemenlik ve hakimiyetin önemine vurgu yaparken emeklilere de müjde verdi.

"CHP'li belediyecilerin zorlukları vardır ancak mazeretleri yoktur"

Kıyı şeridindeki turistik il ve ilçelerdeki kış ve yaz nüfusu arasındaki farka dikkati çeken Özel, CHP'li belediyelerin hizmet vermesinin merkezi iktidar tarafından engellenmeye çalışıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Burada kış nüfusuna göre verilen ödeneklerin yan kapısına hizmet etmek gibi bir zorluk yaşattığını bir kez daha buradan hatırlatalım. Bu konunun çok önemli bir sorun olduğunu ve hemen hemen bütün turistik beldelerin, ilçelerin, illerin, büyük şehirlerin partimizin yönetiminde olduğunu, kış nüfusuyla yaz nüfusu arasında 10-15 kat fark varken, iktidarın bu konuda buradaki belediyecilik hizmetlerinin dört dörtlük verilmesine olanak tanımamak için bu sıkıntıları yarattığını bir kez daha not edelim. Ama boşuna beklemesinler. CHP'li belediyecilerin zorlukları vardır ancak mazeretleri yoktur. Hizmetin en iyisini sunarlar."

"Kabotaj Kanunu önemlidir"

Denizlerdeki egemenlik ve ekonomik bağımsızlığın önemine vurgu yapan CHP Lideri Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün çok anlamlı bir gün. Bugün Kabotaj Bayramı. Kabotaj, bir ülkenin karasularında ve limanlarında gemi işletme ve her türlü limancılık hizmetlerinin kendi kontrolünde bulunduğunun tescilidir, ilanıdır. Genç cumhuriyetimiz, siyasi bağımsızlı elde ederken bir yandan da ekonomik bağımsızlık için kararlı adımlarını atmıştır. Bu konuda 19 Nisan 1926 günü Kabotaj Kanunu, Meclisten geçmiş ve yürürlülük tarihi olan 1 Temmuz 1926'dan itibaren genç cumhuriyet kendi limanlarını, kendi kara sularında, kendi gemilerini işletme hakkını, bunun devredilemeyecek bir hak olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ait olduğunu tescil etmiştir. Atamızın dediği gibi siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, iktisadi zaferlere dönüşmezse kalıcı olamazlar. Bu yüzden Kabotaj Kanunu önemlidir. Bu önemli kanunun yürürlüğe girişinin yıl dönümünü bir kez daha hem coşkuyla hem de cumhuriyetin kurucu kadrolarına, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere minnetle kutluyoruz."

"Hem turizmde hem diğer alanlarda iyi ilişkilerde olmasını ümit ediyoruz"

Açılışı yapılan deniz otobüsü seferlerinin turizme katkısını vurgulayan Özel, 'iktidar' mesajı da vererek şunları söyledi:

"Biz Ege Denizi'nin suyun iki tarafına barış getirmesini savunan bir anlayıştayız. Ege Denizi savaşın, gerilimin değil, barışın ve kardeşliğin denizi olmalıdır. Bu anlamda Aydın Büyükşehir Belediyemizin Patmos ile karşılıklı başlattığı deniz otobüsü seferlerini son derece önemsiyoruz. Ege Denizi'nde suyun iki yanında aynı zeytinyağını sevenlerin aynı mezeleri yiyenlerin, aynı şekilde eğlenenlerin iki tarafta düşman değil dost olarak ortak menfaatler etrafında hem turizmde hem diğer alanlarda iyi ilişkilerde olmasını ümit ediyoruz. Tabii suyun iki yönü hep iki ayrı devleti değil, bazen iki komşu şehri de ifade ediyor. Didim ile Bodrum, yaz trafiğinde 3-3,5 saat bayram trafiklerinde çok daha çileli yolculuklarına karşılık geliyordu. İki büyük şehir belediyemiz iki belediyenin iki armasının yan yana durduğu bu deniz otobüsüyle artık Bodrum ile Didim'in arasını bir saat gibi kısa bir süreye benzin masrafına karşılık gelecek fiyatlarla, işin dezavantajlı kısmını dezavantajlı vatandaşlarımızı da görerek ileri yaştaki büyüklerimizin seyahat haklarının, özgürlüklerinin de gözetildiği bir şekilde günde üç kez karşılıklı deniz otobüsü seferi başlatıyorlar. Bu, çok önemli bir adımdır. İki tarafın hem günlük turizmine katkı sağlayacak hem TÜRSAB'ın sattığı tatillerde karşı tarafa da bir günlük turu deniz otobüsü biletiyle birlikte içerecek, Didim'e tatile gelenlere bir günlük Bodrum gezisi, Bodrum'da tatil yapanlara bir günlük Didim gezisi de vadedecek. Hem iki kentin turizmine katkı sağlayacak hem de birbirlerinin misafirlerinin diğer tarafta da bir gün geçirerek döviz bırakmalarına imkan dahilinde sağlayacaktır. Hem yerli turisti hem yabancı turist sayısını arttırıp hem de Türkiye'nin daha çok tercih edilen destinasyonlara sahip olmasını sağlayarak yaratacağı cazibe ile Türkiye'ye gelen turist sayısında diğer rakip ülkeler açısından avantaj sağlayacaktır.

"Atatürk'ün yolundan, çağdaş cumhuriyetin yolundan yürümeye devam edeceğiz"

Aydın'da 14 belediyeyle, Muğla'da 12 belediye ve Ege'de sekizde sekiz belediyeyle tarihimizin en büyük başarılarını hediye etmiş olmanın kıvancını yaşıyoruz CHP'nin bu seçimlerdeki başarısı, tecrübeyi bekletmeyen, mevcut başarılı belediye başkanlarının tecrübelerini gençlerle buluşturan ama Atatürk'ün yüzyıl önce yola çıkarken gösterdiği hedeflerde gençlere alan açan Türk kadınına siyasette alan açan ve bundan sonrası için de cumhuriyeti, cumhuriyet yapan bu anlayışı yaklaşımımız, seçmenlerimiz tarafından başta Ege büyük şehirler olmak üzere tüm Türkiye'de destek vermiştir. Atatürk'ün yolundan, çağdaş cumhuriyetin yolundan yürümeye devam edeceğiz.

"Hep birlikte Türkiye'nin yüzünü güldüreceğiz"

Aydınlılar da Özlem Başkanın çantasına, Muğlalılar, Ahmet Aras'ın cebine bir anahtar koydular. Bu anahtar ve kentlerin altın anahtarıdır ne belediyelerin kapısının anahtarıdır. Ne kasasının anahtarıdır. Bu anahtarlar, cumhuriyetin ikinci yüz yılının yapılacak ilk seçimlerinde Gazi Mustafa Kemal'in partisini iktidar yapmanın anahtarıdır Bunun için yapılacak iş bellidir. CHP'li gibi belediye başkanlığı yapmak. Yani dürüst olmak, temiz ve şeffaf olmak, israftan kaçmak, hizmete odaklanmak. En önemli görev başkanlara, ekiplerine, meclislerine düştüğü gibi aynı zamanda CHP'nin örgütlerine düşmektedir. Belediye başkanlarımız, ilçe belediye başkanlarımız, ilçe başkan ve yönetimlerine, büyükşehir belediye başkanlarımız, il başkanları ve yönetimlerine emanettir. Onlar çalışacak, örgüt anlatacak. Örgüt tespit edecek, iletecek, onlar sorunları çözecek. Sonra hep birlikte Türkiye'nin yüzünü güldüreceğiz."

"Türkiye Cumhuriyeti'nin emekli yurttaşları olarak göğsünüzü gere gere hizmetlerden yararlanacaksınız"

Konuşmasını içinde bulunduğumuz emekliler haftasında emeklilere müjde vererek sonlandıran Özel, şu şekilde konuştu:

"CHP 411 belediyesinin iyi yaptığı işleri diğer belediyelerde de tekrar etmek, eş güdüm sağlamak, iyi projelerde ortaklaşmak, belli projeleri ortaklaştırarak, markalaştırmak olan bir yerel yönetim stratejisinin içindedir. Bunun için sosyal demokrat belediyelerin yapılarından biri olan SODEM, bu hafta içinde önemli bir projeyi belediye ortaklaşması için paylaşmış durumdadır. Bundan sonra her bir belediyemizde.. İlk kez ifade ediyor ve bütün Türkiye kamuoyuna duyuruyoruz. Emeklilere yapılan pazar, kasap, doğalgaz, su faturası destekleri, anlaşmalı marketlerde alışveriş indirimleri, belediye tesislerinde hizmet indirimleri gibi pek çoğu birçok belediyemiz tarafından yapılan bütün bu hizmetlerin bir tek isim altında ortaklaştırılacağı ve bütün emeklilerimize dağıtacak olduğumuz Emekli Halk Kart'ı, bütün emeklilerimize müjdeliyoruz. Türkiye'nin neresine giderseniz gidin kartınız ile eğer orada bir CHP'li belediye varsa belediyemiz sizi tanıyacak. Kartınızı yüklenmiş hizmet neyse gittiğiniz her yerde bundan yararlanacaksınız. Ayrıca bu karta sahip hiçbir emekli, emeklilere başta ulaşım hakkı olmak üzere hiçbir hizmeti alırken sorgulanmayacak, zorlanmayacak, sorulara tabi olmayacak. Göstereceksiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nin onurlu, emekli yurttaşları olarak göğsünüzü gere gere hizmetlerden yararlanacaksınız."

Feribotu Özel çalıştırdı

Törende yapılan konuşmaların ardından ilk seferi gerçekleştirecek olan feribota binildi. İlk feribot seferinde feribotu CHP Lideri Özel çalıştırdı.