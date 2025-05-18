Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz akşam katıldığı bir kız isteme merasimi sırasında komşular tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Samimi tavırlarıyla dikkat çeken CHP lideri Özel, kapıda ayakkabılarını çıkarıp içeri girmeye hazırlanırken kendisine seslenen bir kadına yanıt verdi.
Görüntüleri kaydeden kadının "İyi akşamlar, hoş geldiniz" sözlerine "Ne haber iyi misiniz?" yanıtını veren Özel ayakkabılarını çıkarttıktan sonra kendisini karşılayan kişiyle tokalaşarak daireye girdi.
Son Dakika › Güncel › CHP lideri Özel kız isteme merasimi için gittiği evde görüntülendi - Son Dakika
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