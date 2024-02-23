CHP Mamak adayı Veli Gündüz Şahin\'den Iraklı çocuklara yönelik özür açıklaması

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CHP Mamak adayı Veli Gündüz Şahin'in esnaf ziyaretleri sırasında Iraklı çocuklara yönelik sözleri nedeniyle açıklama yaptı. Şahin, "İlçe Başkanlığı, milletvekili adaylığı ve belediye başkan adaylığı görevlerinde bulunarak hizmet ettiğim partimin göçmenlere değil göç yaratan politikalara karşı olduğu, hepinizin malumudur. Asla niyetim olmadığı halde, amacını aşan ifadelerim nedeniyle, başta oradaki evlatlarımız olmak üzere hassasiyet duyan herkese samimi özürlerimi iletiyorum" dedi.

Şahin, açıklamasında şunları kaydetti:

"AMACINI AŞAN İFADELERİM NEDENİYLE ÖZÜRLERİMİ İLETİYORUM"

"Bugün Mamak ilçemizde, sığınmacı meselesinin yarattığı sorunlara dikkat çekmeye çalışırken kullandığım ifadeler maksadını aşmıştır. 100 yıl boyunca her türlü ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı durmuş Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir ferdi olarak, böyle bir konuyla gündeme gelmek beni derinden üzmüştür. İlçe Başkanlığı, milletvekili adaylığı ve belediye başkan adaylığı görevlerinde bulunarak hizmet ettiğim partimin göçmenlere değil göç yaratan politikalara karşı olduğu, hepinizin malumudur. Asla niyetim olmadığı halde, amacını aşan ifadelerim nedeniyle, başta oradaki evlatlarımız olmak üzere hassasiyet duyan herkese samimi özürlerimi iletiyorum. Beni yakından tanıyan herkesin, bu ifadelerin görüşlerim olmadığını bildiğine inanıyor, bu konu üzerinden, partimizi yıpratmaya çalışan fırsatçıları da kınıyorum."