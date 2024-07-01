CHP Milletvekili Bakıroğlu, Enerji Bakanı'na doğal gaz üretimi hakkında soru önergesi verdi - Son Dakika
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CHP Milletvekili Bakıroğlu, Enerji Bakanı'na doğal gaz üretimi hakkında soru önergesi verdi

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakıroğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yanıtlaması istemiyle doğal gaz üretimi hakkında soru önergesi verdi. Bakıroğlu, üretilen doğal gazın maliyetini sordu ve Erdoğan'ın seçim öncesinde verdiği doğal gaz üretimi sözlerini eleştirdi.

01.07.2024 12:43
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(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakıroğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Bakaroğlu, "Bugüne kadar üretilen doğal gazın metreküp maliyeti nedir" diye sordu.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar'a Sakarya Gaz Sahası'ndaki doğalgaz üretimini sordu. Bakırlıoğlu, Erdoğan'ın seçim öncesinde "Günlük 10 milyon metreküp doğal gazı milli iletim sistemimize aktarmış olacağız" dediğini fakat yalnızca 3,6 milyon metreküp doğalgazın çıkarıldığını kaydetti.

Erdoğan'ın seçim propagandası oarak doğalgaz üretimini kullandığını söyleyen Bakıroğlu, "Doğal gaz ihtiyacının %99'unu ithal eden, neredeyse tamamen dışa bağımlı olan ülkemiz için doğalgazın keşfi, üretilmesi önemlidir" açıklamasını yaptı.

Bakaroğlu, Bakan Bayraktar'ın "Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde inşallah 10 milyon metreküpe ulaşmayı hedefliyoruz" sözlerini, "Şimdi geldiğimiz noktada görüyoruz ki aynı yalanı öyle çok söylediler ki kendileri de inanır olmuşlar. Hedeflenenin çok gerisindeki kalmış olan üretim, ister istemez rezerv miktarını da sorgulamamıza neden oluyor. Sayın Bakan bıraksın hayal satmayı da önce yurttaşımızın aklındaki bu belirsizlikleri gidersin" diye değerlendirndi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar'a 15 soru yönelten Bakıroğlu, "Bugüne kadar üretilen doğal gazın metreküp maliyeti nedir" diye sordu.

Kaynak: ANKA

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