CHP Milletvekili Gürer, çiftçilerin kredi faizlerindeki artışa dikkat çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Milletvekili Gürer, çiftçilerin kredi faizlerindeki artışa dikkat çekti

CHP Milletvekili Gürer, çiftçilerin kredi faizlerindeki artışa dikkat çekti

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'nin Bor ilçesinde çiftçilerle bir araya gelerek kredi faizlerindeki artışın çiftçileri zor durumda bıraktığını belirtti. Gürer, çiftçilerin bankalara ve şahıslara olan borçlarının yaklaşık 700 milyar lira olduğuna dikkat çekti. Artan faizlerin çiftçileri doğrudan etkilediğini vurgulayan Gürer, kredi faizlerinin artmasıyla çiftçilerin mağduriyetinin katlandığını ifade etti.

20.05.2024 10:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKARA - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'nin Bor ilçesinde çiftçilerle bir araya geldi. Kredi faizlerindeki değişkenli artışın çiftçiyi zor durumda bıraktığını belirten Gürer, çiftçinin bankalara ve şahıslara yaklaşık 700 milyar lira borcu olduğuna dikkat çekti.

CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım ve Orman Komisyonu üyesi Ömer Fethi Gürer, Niğde'nin Bor ilçesinde çiftçilerle bir araya gelerek sorunları ve taleplerini dinledi. Artan faizlerin çiftçiyi doğrudan etkilediğini belirten Gürer, şunları kaydetti:

"Artan faizler çiftçiyi düşündürüyor. Banka kredisi kullanan çiftçilerin yüzde 59'u tek banka, yüzde 26'sı iki banka, yüzde 8'i ise üç bankadan kredi alarak çalışmaktadır. Doğal olarak çiftçiler artan faizlerden direkt etkileniyorlar. Bankalardan kredi kullanan çiftçilerin yüzde 67'si traktör alımı için bu krediyi çekmiş. Şu anda çiftçilik yapanlar borçlanmadan çiftçilik yapmak mümkün değil. Kredi faizlerinin artması da çiftçiyi doğrudan etkiliyor ve aldıkları dönemdeki serbest faizle bugünkü uygulanan faiz arasındaki her fark, çiftçinin mağduriyetini katlıyor."

Gürer, "Biz kredilerin faizleri silinsin derken bunlar kredilerin faizlerini artırıyorlar. Şu anda  kredi ile ilgili şartları yerine getirmek, kredi almak zor. Kredi alanlar da aldıkları günkü faiz oranı sonradan değişken faiz olduğu için artınca hasat dönemi elde ettikleri ürün gelirini de şimdiden bankaya teslim edecekleri görülüyor. Krediyi de artık bankalar kolay vermiyor. Şartlarına uymuyorsa vermiyor. Şartları yerine getireceksin, sonra da bankanın belirlediği faize de razı olacaksın. "Oyun oynanırken kural değişmez" deniyor. Oysa şu anda kredi kullanmış bir bakıyorlar, kredilerdeki faizlerde artışlar meydana gelmiş. Çünkü orada serbest faiz anlaşması imzaladığı için istedikleri faizi yansıtıyorlar" dedi.

Kaynak: ANKA

Ömer Fethi Gürer, Milletvekili, Banka, Niğde, Bor, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Gürer, çiftçilerin kredi faizlerindeki artışa dikkat çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Komşumuz İran’ın yanında olacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Komşumuz İran'ın yanında olacağız
10:19 Süper Lig’de kim nasıl şampiyon olur İşte tüm ihtimaller Süper Lig'de kim nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller
09:54 Bir tarafta yas bir tarafta eğlence İran’da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi’nin ölümünü havai fişeklerle kutladı Bir tarafta yas bir tarafta eğlence! İran'da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünü havai fişeklerle kutladı
09:32 Kaza sonrası Cumhurbaşkanı Reisi ve İranlı yetkililerin naaşlarını böyle taşıdılar Kaza sonrası Cumhurbaşkanı Reisi ve İranlı yetkililerin naaşlarını böyle taşıdılar
07:03 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti
10:40 4 ay önce sinyalini vermişti Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel boşanıyor 4 ay önce sinyalini vermişti! Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel boşanıyor
09:55 8,5 milyon kazanacağı konseri için titizlikle hazırlanan Ajda Pekkan, estetik olup kilo verdi 8,5 milyon kazanacağı konseri için titizlikle hazırlanan Ajda Pekkan, estetik olup kilo verdi
09:36 Esra Dermancıoğlu, Cannes’a giden Türk oyuncuları hedef aldı: Ben utandım Esra Dermancıoğlu, Cannes'a giden Türk oyuncuları hedef aldı: Ben utandım
09:12 Ali Koç, Selahattin Baki’nin yakasına yapıştı: Sus dedim mi susacaksın Ali Koç, Selahattin Baki'nin yakasına yapıştı: Sus dedim mi susacaksın
09:01 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin ölmeden önce çekilen son fotoğrafı ortaya çıktı İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölmeden önce çekilen son fotoğrafı ortaya çıktı
08:39 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanı Ramazan Kubat da tutuklandı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Ramazan Kubat da tutuklandı
08:39 Ortalık fena karışmış İsmail Kartal’ın oğlu Emre Kartal, Galatasaraylı yöneticiyi darp etti Ortalık fena karışmış! İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal, Galatasaraylı yöneticiyi darp etti
08:37 Hastalıklarla mücadele eden Farah Zeynep Abdullah sıvı diyetine başladı: 4 gündür yemek yemiyorum Hastalıklarla mücadele eden Farah Zeynep Abdullah sıvı diyetine başladı: 4 gündür yemek yemiyorum
08:14 Göçmen kaçakçıları “Kalkan-22“ operasyonlarıyla yakalandı Göçmen kaçakçıları "Kalkan-22" operasyonlarıyla yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 11:03:37. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Milletvekili Gürer, çiftçilerin kredi faizlerindeki artışa dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement