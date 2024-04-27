CHP Milletvekili Gürer, hayvan ve et ithalatıyla ilgili sorular yöneltti - Son Dakika
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CHP Milletvekili Gürer, hayvan ve et ithalatıyla ilgili sorular yöneltti

CHP Milletvekili Gürer, hayvan ve et ithalatıyla ilgili sorular yöneltti

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya ithal edilen canlı hayvan ve karkas et miktarı, satışı gerçekleştirilen şirketler ve ESK tarafından marketlere verilen karkas etlerin denetimi hakkında sorular yöneltti. Gürer, tarımda yaşanan sorunların temelinin planlama ve öngörü eksikliği olduğunu belirterek, ithalat yerine yerli üretime gerçekçi destekler verilmesi gerektiğini ifade etti.

27.04.2024 09:37
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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hayvan ve et ithalatı ile ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya "2024 yılının ilk çeyreğinde ithalatı yapılan canlı hayvanların satımının gerçekleştirildiği şirketler hangileridir? ESK tarafından marketlere verilen karkas etlerin vatandaşa ulaşıp ulaşmadığı konusunda denetim sağlanmakta mıdır?" diye sordu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hayvan ve et ithalatıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Emekli ve dar gelirlinin ete ulaşma konusunda büyük bir büyük bir sıkıntıya düşürüldüğünü belirten Gürer, "Önceki Bakan, ithalatı bitireceğim derken 2023 yılında ithalat patladı. Hayvan varlığında Avrupa birincisi olduğumuzu söyleyenler ülkemizi yarım kilo ete muhtaç ettiler" dedi. Gürer, tarımda yaşanan sorunların temelinin planlama ve öngörü eksikliği olduğunu belirterek, girdi maliyetleri düşmeden, ithalat yerine yerli üretime gerçekçi destekler vermeden sorunların devam edeceğini ifade etti.

CHP milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bakan Yumaklı'ya şu soruları yöneltti:

2024 yılının ilk çeyreğinde ithal edilen canlı hayvan ve karkas et miktarı ne kadardır? Bu ürünler hangi ülkelerden, ne kadar miktarlarda ithal edilmiştir?

2024 yılı boyunca Bakanlığınız tarafından canlı hayvan veya karkas et ithalatı devam edecek midir? İthalatın devam etmesi durumunda ithalatı planlanan canlı hayvan ve karkas et miktarları ne kadardır?

2024 yılının ilk çeyreğinde ithalatı yapılan canlı hayvanların satımının gerçekleştirildiği şirketler hangileridir? Bu şirketlerin satın aldığı canlı hayvan sayıları ayrı ayrı ne kadardır?

2024 yılında Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından PERDER üyesi marketlere ve sanayicilere satılan karkas et miktarı ne kadar olup, bu etleri alan firmaların isimleri ve aldıkları et miktarları nedir?

ESK tarafından marketlere verilen karkas etlerin vatandaşa ulaşıp ulaşmadığı konusunda denetim sağlanmakta mıdır? Marketlere verilen karkas et miktarı ve bunun vatandaşlara ulaştırılıp ulaştırılmadığı, yani herhangi bir stok durumunun olup olmadığı kontrol edilmekte midir? Eğer bu konuda denetim sağlanıyorsa, ESK tarafından marketlere satılan etlerin ne kadar marketler aracılığıyla vatandaşa satışı gerçekleştirilmiştir?

Et ve Süt Kurumu tarafından bir firmaya verilen etlerin daha sonra zincir bir restorana yüksek miktarlarda et sattığına ilişkin iddialar doğru mudur? İddialar doğruysa bu konuda müfettiş görevlendirilmiş midir?

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Gürer, hayvan ve et ithalatıyla ilgili sorular yöneltti - Son Dakika

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