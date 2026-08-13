CHP Milletvekili'ne doğum günü kutlamasında saldırı - Son Dakika
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CHP Milletvekili'ne doğum günü kutlamasında saldırı

CHP Milletvekili\'ne doğum günü kutlamasında saldırı
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Ahmet Baran Yazgan, doğum günü kutlamasında cinsel tacizle suçlanıp darbedildi. 3 kişi gözaltında.

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ı doğum günü kutlaması için buluştukları apartman dairesinde cinsel tacizle suçlayıp darbeden 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir dairede meydana geldi. CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, gittikleri doğum günü kutlamasının ardından T.A.'nın evinde alkol almaya başladı. Bir süre sonra Yazgan'ın T.A.'ya 'cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. N.D. adlı erkek ile B.Ş. ve T.A. adlı kadınlar, Ahmet Baran Yazgan'ı darbetti. Şüphelilerden T.A. o anları cep telefonuyla da kayda aldı.

Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. N.D., B.Ş. ve T.A. gözaltına alındı. Yazgan, 'darp' ve cep telefonunun gasbedildiği iddiasıyla 3 şüpheli hakkında şikayette bulundu. Şüpheliler de 'cinsel taciz', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından Yazgan'dan şikayetçi oldu.

N.D., B.Ş. ve T.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili'ne doğum günü kutlamasında saldırı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Milletvekili'ne doğum günü kutlamasında saldırı - Son Dakika
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