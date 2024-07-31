CHP Milletvekili Tahsin Becan: Meclis Yasama Görevini Yeterince Yapmadı

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(ANKARA) - CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, TBMM'nin 28'inci dönem 2'inci yasama yılını değerlendirdi. Meclis'in bir yıl boyunca tartışarak ele alması gereken tekliflerin büyük bir kısmının son bir aya sıkıştırılarak yangından mal kaçırır gibi kanun çıkarıldığını belirten Becan, "Tüm CHP grubu olarak, bu şekilde yasama görevimizi yaparak, iktidarı denetleme ısrarımızdan vazgeçmeyeceğiz" dedi.

CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, TBMM'nin 28'inci dönem 2'nci yasama yılını yazılı açıklamayla değerlendirdi. Bugüne kadar TBMM Genel Kurulu'nda 52 uluslararası anlaşmayla 157 maddenin, 21 kanun teklifiyle de 567 maddenin yasalaştığını belirten Becan, şunları kaydetti:

"Yasama dönemindeki 21 teklifin 13'ü torba yasalardı. Bu şekilde 124 ayrı kanunda değişikliğe gidildi. Geçen bir yılda görüşülen tekliflere bakıldığında, hukuk mevzuatını alt üst eden şaşırtıcı rakamlar çıkıyor. Tek kalemde vergileri silinenlere dokunulmadan, faturanın sadece gariban, yoksul, emekçiye kesilen vergi kanunlarını 86 maddeyle, yargı bağımsızlığını sağlayacak hiçbir adımın atılmadığı 79 maddelik yargı paketleri ve adeta yapboza çevrilen 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda 17 maddeyle 7 ayrı teklifle değişikliğe gidildi. Ayrıca, bu tekliflerin hiçbirinin kapsamlı etki analizleri yapılmadan, Anayasaya uygunlukları incelenmeden ve tali komisyon raporları alınmadan görüşüldü. Bunun sonucunda kamu yararını sağlaması bir yana, yeni toplumsal sorunları da yaratma riskini de beraberinde getirmiştir."

"Meclis verimsiz çalıştı"

Meclis'in bir yıl boyunca ele alacağı tekliflerin büyük bir kısmının son bir aya sıkıştırıldığını belirten Becan, şunları dile getirdi:

"Bu suretle, alel acele getirilen teklifler, ne milletvekilleri tarafından ne de kamuoyunca yeteri kadar tartışabildi. Adeta 'yangından mal kaçırırcasına' kanunlar çıkarıldı. Genel Kurul ve Komisyonlar dahil, Temmuz ayında, 200 maddelik 6 teklif, bazen gece yarılarına, bazen sabahlara kadar süren mesaiyle, meclis verimsiz bir şekilde çalıştırıldı."

"İktidar ekonominin konuşulmasını istemiyor"

Halkın tek gündeminin, pahalılık, ekonomik kriz ve yüksek enflasyon olduğunu kaydeden Tahsin Becan, iktidarın önce "Öğretmenlik Mesleği Kanunu" sonra "Hayvanları Koruma Kanunu" tekliflerini getirerek halkın dikkatini dağıttığını vurguladı. Becan, şunları ifade etti:

"Ekonomik krizi, sürekli perdeleme çabasında olan iktidar, her fırsatta oluşturduğu algı operasyonlarıyla gerçeklerin görünmesini istemiyor. Oysa ki, ekonomik gerçekler gizlenemeyecek kadar büyük. Örneğin, bugün 4 gençten birisi ne istihdamda ne eğitimde. Bütçe açığı son 4 ayda 700 milyar liraya yaklaştı. Mayıs 2023'te karşılıksız çek tutarı 4.8 milyar liraydı, Mayıs 2024'te 3 katına çıkarak 14 milyar TL'ye yükseldi. Türkiye'de konut fiyatları yüzde 12,9 arttı. OECD gıda enflasyonunda yüzde 71,1 ile dünya birincisiyiz. Mazot seçim günü 18 liraydı, bugün tam 44 lira. Pahalılık, çiftçisiyle, esnafıyla, memuruyla, işçisiyle herkesin tek sorunu."

"İktidarı denetleme ısrarımızdan vazgeçmeyeceğiz"

Becan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Milletvekillerinin, ülke ve seçim bölgelerimizle ilgili sorunlara ilişkin, bakanlıklara verdiğimiz önergelerinin eksik, geç veya hiç yanıtlanmaması da denetim görevimizin önünde engel olmaya devam ediyor. Ayrıca muhalefetin hiçbir vekilinin, ne bir araştırma önergesi kabul edildi, ne bir kanun teklifi gündeme alındı. Örneğin, muhalefetin en son 'hangi şirketlerin vergi ödemediğini, vergi muafiyetinden yararlandığını' ortaya çıkarmak üzere verdiği önerge AK Parti ve MHP'li vekillerin oylarıyla yine reddedildi. Tüm CHP Grubu olarak, bu şekilde yasama görevimizi yaparak, iktidarı denetleme ısrarımızdan vazgeçmeyeceğiz."