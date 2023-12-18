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CHP Milletvekili Veli Ağbaba, motokuryelerin çalışma şartlarını düzenlemek için çağrıda bulundu - Son Dakika
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CHP Milletvekili Veli Ağbaba, motokuryelerin çalışma şartlarını düzenlemek için çağrıda bulundu

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, motokuryelerin çalışma standartlarının belirlenmesi, mesleki yeterlilik sisteminin zorunlu hale getirilmesi ve paketler için süre kısıtlamasının esnetilmesi gerektiğini söyledi. Motokuryelerin çoğunun kayıt dışı ve güvencesiz çalıştığını belirten Ağbaba, iş tanımlarının 'çok tehlikeli' olarak sınıflandırılması gerektiğini vurguladı.

CHP Milletvekili Veli Ağbaba, motokuryelerin çalışma şartlarını düzenlemek için çağrıda bulundu
18.12.2023 - 14:30,
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CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Günde 14-15 saat çalışan motokuryelerin talepleri kabul edilmeli, çalışma standartları belirlenmeli, mesleki yeterlilik sistemi zorunlu hale getirilmeli, paketler için süre kısıtlaması esnetilmelidir." dedi.

Ağbaba, bir grup motokurye ile TBMM Çankaya kapısı önünde basın açıklaması yaptı.

Veli Ağbaba, 30 Kasım'da Avrasya Tüneli Aksaray çıkışında, Yunus Emre Göçer'in hayatını kaybettiği kazanın ardından motokuryelerin sorunlarının tekrar gündeme geldiğini söyledi.

Motokuryelerin yüzde 90'ının "kayıt dışı" ve "güvencesiz" çalıştığını savunan Ağbaba, "Günde 14-15 saat çalışan motokuryelerin talepleri kabul edilmeli, çalışma standartları belirlenmeli, mesleki yeterlilik sistemi zorunlu hale getirilmeli, paketler için süre kısıtlaması esnetilmelidir. İş tanımlarında 'çok tehlikeli' olarak sınıflandırılmalıdır." diye konuştu.

Ağbaba'nın ardından açıklama yapan motokuryeler ise sosyal hakları ve çalışma şartlarında iyileştirme yapılmasını talep etti.

Gruptakiler, kaza nedeniyle hayatını kaybeden Göçer ve diğer motokuryeler için Meclis önüne karanfil bırakılmasının ardından dağıldı.

Kaynak: AA
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