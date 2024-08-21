CHP Milletvekili Yunus Emre, AB fonlarının derneklere verildiği iddialarını Meclis gündemine taşıdı - Son Dakika
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CHP Milletvekili Yunus Emre, AB fonlarının derneklere verildiği iddialarını Meclis gündemine taşıdı

CHP Milletvekili Yunus Emre, AB fonlarının derneklere verildiği iddialarını Meclis gündemine taşıdı

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Avrupa Birliği fonlarının iktidara yakın derneklere verildiği iddialarını Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a sordu.

21.08.2024 16:44
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(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Avrupa Birliği (AB) fonlarının iktidara yakın TÜGVA, TÜRGEV, Ensar, İlim Yayma Cemiyeti ile Nakşibendi tarikatına bağlı derneklere verildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye sunduğu soru önergesinde, iddialar doğruysa bu fonların nerelerde kullanıldığını sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Emre, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı'na bağlı Ulusal Ajans'ın Avrupa Birliği fonlarının iktidara yakın TÜGVA, TÜRGEV, Ensar, İlim Yayma Cemiyeti ile Nakşibendi tarikatına bağlı derneklere verildiği iddialarını Meclis gündemine taşıdı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a yönelttiği soru önergesine ilişkin yazılı açıklama yapan Emre, şunları kaydetti:

"Basından takip edilen iddialara göre; Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı'na bağlı Ulusal Ajans'ın AB fonlarının iktidara yakın TÜGVA, TÜRGEV, Ensar, İlim Yayma Cemiyeti ile Nakşibendi tarikatına bağlı derneklere verildiği haberleri kaygı vericidir. Tüm bunlar iktidarın muhalefetin uyarılarından ve yaşadığı ibretlik tarikat ilişkilerinden ders almadığını göstermektedir.

"Bir kurumun bu tür haberlerle anılmasına sebep olan iktidarın aymazlığıdır"

Kuruluş amacı ve görevi; 'Eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki Avrupa Birliği programlarını en etkin şekilde yürüterek vatandaşlarımız ile kurum ve kuruluşlarımızın bu programlardan azami şekilde istifade etmelerini temin etmek' olan bir güzide bir kurumun bu tür haberlerle anılması talihsizliktir. Ancak buna sebep olan iktidarın da aymazlığıdır.

İktidar kamu kaynaklarında olduğu gibi AB fonlarını da yandaşa, kendine yakın tarikat ve derneklere vermenin derdinde. Bu fonları tarikatlara, şeyhlere ya da yandaşlara vermede gösterdiği gayreti eğitimde gösterseydi bugün memlekette eğitimin hali böyle olmazdı. Bu hibe ve fonları spor alanında faaliyetlere kullansaydı olimpiyatlardan böyle boynu bükük dönülmezdi.

" Türkiye'nin AB nezdinde ve uluslararası alandaki saygınlığı zarar görmektedir"

Ayrıca konunun AB çevrelerinde yarattığı, yaratacağı sorunlar ülkemizin çok uzun süredir yürüttüğü fakat iyi gitmeyen AB'ye üyelik süreci açısından da endişe vericidir. Bu bağlamda iktidarın AB fonlarını kendine yakın kuruluşlara peşkeş çektiği iddiaları, AB fonlarının Ulusal Ajans üzerinden istismar edildiği haberleri Türkiye'nin AB nezdinde ve uluslararası alandaki saygınlığına zarar vermektedir."

Yunus Emre önergesinde, "Ulusal Ajans'ın son beş yılda AB'den sağladığı fon ve hibe tutarları yıllar itibarıyla nedir? Ulusal Ajans'ın son 5 yılda kullandırdığı fon ve hibe tutarı nedir? Ulusal Ajans tarafından kullandırılan fon ve hibeler hangi dernek ve vakıflara hangi tutarlarla kullandırılmıştır? Söz konusu dernek ve vakıflara verilen fon ve hibeler hangi projeler için sağlanmıştır? İddialara konu olduğu üzere yaklaşık 500 bin Euro tutarındaki fonun TÜGVA, TÜRGEV, Ensar, İlim Yayma Cemiyeti ve Nakşibendi Tarikatına bağlı derneklere verildiği iddiaları doğru mudur? Doğru ise bu dernek ve vakıflara hangi tutarlarda fon sağlanmıştır ve bu fonlar hangi projelerde kullandırılmıştır?" sorularını yöneltti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Yunus Emre, AB fonlarının derneklere verildiği iddialarını Meclis gündemine taşıdı - Son Dakika

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