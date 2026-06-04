CHP Milletvekilleri Kılıçdaroğlu ile Görüştü - Son Dakika
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CHP Milletvekilleri Kılıçdaroğlu ile Görüştü

04.06.2026 21:22
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CHP'li vekiller, Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile 1 saat 15 dakika süren bir görüşme yaptı.

(ANKARA) - CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İstanbul Milletvekili Engin Altay ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen ve yaklaşık 1 saat 15 dakika süren görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

CHP 38. Olağan Kurultayı için "mutlak butlan" kararının ardından kurultay çağrısı yapan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İstanbul Milletvekili Engin Altay ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, temaslarına devam ediyor. 3 milletvekili dün Tükiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile görüşmüştü. Heyet bugün ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Saat 19: 30'da CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşme öncesi heyet Özel ile telefonla görüştü. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Güncel, Son Dakika

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