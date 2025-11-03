CHP Milletvekillerinden Şap Hastalığına Dikkat Çekildi

(DENİZLİ) - CHP Denizli Milletvekilleri Gülizar Biçer Karaca ve Şeref Arpacı, Denizli'de giderek yaygınlaşan şap hastalığı hakkında bilgi almak üzere Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik tarafından Muhtarlar ve Süt Kooperatifi Başkanları ile yapılan toplantıya katıldı. Biçer Karaca, "Üreticilerin şap hastalığı kaynaklı uğramış olduğu hayvan telefleri başta olmak üzere tüm zararlarının Bakanlık tarafından telafi edilmesi zorunludur" dedi.

CHP Denizli Milletvekilleri Gülizar Biçer Karaca ve Şeref Arpacı, Denizli'de, şap hastalığı ile ilgili Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik tarafından Muhtarlar ve Süt Kooperatifi Başkanları ile yapılan toplantıya katıldı. Sorunları ve talepleri dinleyen Biçer Karaca, Belediye tarafından çiftçilere ücretsiz verilen dezenfektan dağıtımını Başkan Çelik ile birlikte yaptı.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Biçer Karaca, Kurban Bayramı öncesinden itibaren Türkiye'de çok yaygın şekilde şap hastalığı görüldüğünü, Denizli'de de Çivril, Bozkurt, Acıpayam başta olmak üzere bütün ilçelerde çok yaygın bir şekilde şap hastalığının yeni bir varyantının baş gösterdiğini aktardı.

"Doğu, Güneydoğu ve sınır bölgelerimizde başlayan şap hastalığı 4 ay gibi bir sürede Denizli'ye kadar uzandı"

Karaca, şöyle konuştu:

"Temmuz ayında ilk varyant ortaya çıktığından Tarım Bakanlığı tarafından gerekli tedbirler ve önlemler alınmadığı için Doğu, Güneydoğu ve sınır bölgelerimizde başlayan şap hastalığı 4 ay gibi bir sürede Denizli'ye kadar uzandı. Üreticinin talepleri şunlar: Hayvanların dirençlerinin yükseltilmesi için vitamin takviyesi ilaçların verilmesi gerekiyor ve maalesef ki çok pahalı. Şap hastalığı sebebiyle hayvan sirkülasyonu da olmadığı için ve süt üretiminin de çok cüzi miktarlara düşmesinden dolayı üreticiler çok zor durumda.

Öncelikle vitamin ilaçları, karbonat, kaya tuzu, pekmez ve beyaz sirke gibi dezenfektan ürünleri, özellikle de tek kullanımlık koruyucu kıyafetler gibi desteklerin verilmesi gerekiyor. Şap hastalığı kaynaklı üreticilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan borçlarının en az iki yıl süreyle ve faizsiz olarak ertelenmesi lazım. Üreticilerin şap hastalığı kaynaklı uğramış olduğu hayvan telefleri başta olmak üzere tüm zararlarının Bakanlık tarafından telafi edilmesi zorunludur.

Tarım Bakanı'nı sesleniyoruz: Kars'a gittiniz, hiçbir şey yapmadınız ve şap hastalığı buraya kadar geldi. Önlem almadınız, aşıları zamanında yapmadınız. Şap Enstitüsü'nün aşı üretmediği ve iki yandaş şirkete aşı üretimi ve aşı tedarik yetkisi verildiği ifade edilmektedir eğer böyle bir şey varsa bu vahim bir durumdur."