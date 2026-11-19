Haber: Feyaz ÇANAK

(ANKARA) - CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kurultay tarihinin ertelenmesini eleştiren isimler ile görüşme kararı aldı. Eleştirilere yanıt veren kurmaylar, "Şu ana kadar açıklama yapan her iki arkadaşımız da Parti Meclisi üyesi, ilk önce PM'de fikirlerini gündeme getirmeleri gerekirdi. Parti içerisinde çözüm bulunmazsa sonra bu yol seçilebilirdi" değerlendirmesini yaptı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Yaklaşık iki saat süren toplantıda, AK Parti'ye katılan belediye başkanları, Sözcü Televizyonu'na kayyum atanması, MYK üyelerinin alan çalışmaları ve kurultay takviminin ertelenmesine ilişkin eleştiriler değerlendirildi.

Belediye başkanlarının AK Parti'ye geçişini değerlendiren kurmaylar, "Bu geçişler ilkesizliği ve siyasi çürümeyi gösteriyor. Geçen belediye başkanlarının halka hizmet söylemleri gerçeği yansıtmıyor" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU: "AKP'YE GİDENLER SORUŞTURMADAN KURTULUYOR"

Toplantıda belediye başkanlarının AK Parti'ye geçişini değerlendiren Kılıçdaroğlu'nunsa, "Siyasetin finansmanı siyaseti kirletiyor. AKP'ye gidenler soruşturmadan kurtuluyor bunu kamuoyuna anlatmamız lazım. Hizmet etmek için parti değiştirdikleri yönündeki söylemleri doğru değil" dediği öğrenildi.

KURULTAYIN ERTELENMESİNİ ELEŞTİREN İSİMLERLE GÖRÜŞÜLECEK

Daha önce 14 Şubat'ta biteceği açıklanan CHP kurultay süreci, il ve ilçe örgütlerinden gelen yoğun talep nedeniyle 2 Mayıs'a kadar uzatılmıştı. Konuya ilişkin açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ve CHP PM üyesi Akif Hamzaçebi erteleme kararını eleştirmişti. Konunun MYK toplantısında değerlendirildiğini belirten kurmaylar, her iki isimle görüşmek için MYK'da karar alındığını, görüşmede erteleme gerekçelerinin anlatılacağını ve eleştirilerin dinleneceğini söyledi.

Her iki ismin de PM üyesi olduğuna dikkati çeken kurmaylar, "Şu ana kadar açıklama yapan her iki arkadaşımız da Parti Meclisi üyesi, ilk önce PM'de fikirlerini gündeme getirmeleri gerekirdi. Parti içerisinde çözüm bulunmazsa sonra bu yol seçebilirdi" diye konuştu.

"KURULTAYI EN ÇOK KEMAL BEY İSTER"

Genel Merkez'in kurultay yapmak istediğini söyleyen kurmaylar, "En çok Kemal bey kurultay yapmak ister, kurultay örgütü yeniler, belki bizim yerimize daha genç isimler gelir. Ama Yargıtay hala kararını vermedi. Bu karar verilmeden yapılan kurultayların daha önce geçersiz sayıldığını gördük. Benzer bir süreci yaşamamak için süreci uzatmak zorunda kaldık. Karar verilirse süreç kısalabilir" dedi.