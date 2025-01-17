CHP MYK, Rıza Akpolat\'ın Tutuklanmasını Gündeminde Tartıştı

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda olağanüstü toplanan Merkez Yönetim Kuruluna (MYK) başkanlık etti. Toplantı, yaklaşık 4 saat sürdü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Beşiktaş Belediyesi'ne, "suç örgütü üyeliği", "ihaleye fesat karıştırma" ve "mal bildirimiyle ilgili yasanın ihlali" suçlarından soruşturma başlatıldığını açıklamasının ardından gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat dün tutuklandı.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda bugün saat 13.00'te toplanan CHP MYK'ya CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlık etti. MYK'da Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasının ardından izlenecek yol haritası tartışıldı. Yaklaşık, 4 saat süren toplantı saat 17.00'da bitti.
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