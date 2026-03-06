CHP'nin Bolu Mitingi... Gökan Zeybek: Bolu Halkı Tanju Özcan'ın Yanında

(BOLU) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP'nin Bolu'da düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde yaptığı açıklamada, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutukluluğuna tepki göstererek, "Aslında bu belgeye, delile ya da somut gerçeklere dayanan bir süreç değil. İçinde yaşadığımız süreç; önce bir karar veriliyor, sonra bu karar uygulanıyor. Arkasından da altı doldurulmaya çalışılıyor. Bolu halkı Tanju Özcan'ın yanında, Meclis grubumuz yanında, biz onun yanındayız" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 95'incisi Bolu'da yapıldı. Miting'de ANKA Haber Ajansına açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek şöyle konuştu:

Sayın Genel Başkanımız buraya daha önce gelmişti. Sonbaharın sonunda burada bir miting yapmıştık. Şimdi ise çok özel ve istisnai bir durum oldu. Bence Türkiye'de pek çok yerel yönetimi denetliyoruz. 21 tane Cumhuriyet Halk Partisi'nin il belediyesi var. Büyük şehirlerimiz var. 400'e yakın belediyeyi yönetiyoruz. Ama herkes biliyor ki: Bolu Türkiye'de belediyelik manasında memnuniyet oranı en yüksek olduğu illerden biri. Çok temiz bir il. Tanju Özcan'ın ortaya koymuş olduğu belediyecilik anlayışı Bolu'da çok ciddi kabul görüyor. Biz geçen 2025 yılının başında bir memnuniyet anketi yapmıştık ve Tanju Özcan'ın memnuniyet oranı yüzde 67'nin üzerinde çıktı. Yani %70'lerdeydi. Belki şu an çok daha yüksek.

"Yargı eliyle bir oyun oynandığını düşünüyoruz"

Niye buna maruz kaldık? Tanju Başkan düşündüklerini çok rahat söyleyen, milletvekilliğinden gelen o cesaretle önü arkası olmayan bir siyaset insanıydı. Bu belli ki birilerini rahatsız etmiş. Ama onun dışında burayı hayatta kazanma şansı olmayan iktidar, Bolu'da Tanju Özcan'ın yaratmış olduğu, parti örgütümüzün yaratmış olduğu sinerjiyle ilk seçimlerde Bolu'da Cumhuriyet Halk Partisi açık ara birinci parti. Bunu gölgelemek, bunu toplumda tartışmayı açmak için bir yargı eliyle bir oyun oynandığını düşünüyoruz. Çünkü ortaya konan iddialar, belediyenin üniversite öğrencilerine burs vermek için iş adamlarından almış olduğu bağış ya da yardımların ki söz konusu firmalardan yardım bile alınmamış. Firmalar resmi açıklama yapıyorlar. 'bizim ne bir sözleşmemiz var ne bizden bağış istendi ne de biz bağış yaptık' diye 'ne de şikayetçiyiz' demelerine rağmen bir sürecin içinden geçiyoruz.

"Delile ya da somut gerçeklere dayanan bir süreç değil"

Aslında bu belgeye, delile ya da somut gerçeklere dayanan bir süreç değil. İçinde yaşadığımız süreç: Önce bir karar veriliyor, sonra bu karar uygulanıyor. Arkasından da altı doldurulmaya çalışılıyor. Bolu halkı Tanju Özcan'ın yanında, meclis grubumuz yanında, biz onun yanındayız.

"Biz teslim olursak ülkeyi teslim alacaklar"

Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin üzerindeki yargı eliyle yaratılmaya çalışılan bütün bu oyunları tek tek yeneceğiz. En son kaçılmaz olarak sandık milletin önüne gelecek. Bu yapılan haksızlıklara millet elbette hesap soracak. Ama daha da önemlisi Türkiye'nin iradesinin nasıl şekilleneceğini biz görüyoruz, biliyoruz. Zaten sayısal veriler de önümüze hızlı biçimde geliyor. Bildiğimiz yoldan gideceğiz. Biz biliyoruz ki Bolu'da, İstanbul'da, Antalya'da, Adana'da, Türkiye'nin her yerinde bir adım geri gidersek bu milleti süpürecekler. Bir adım eğilirsek millete diz çöktürecekler. ve biz asla teslim olmayacağız. Çünkü biz teslim olursak ülkeyi teslim alacaklar. O nedenle bugün Türkiye'nin zapt edilemeyen tek kalesi Cumhuriyet Halk Partisi dimdik ayaktadır. Genel başkanımızla parti örgütümüzle yirmi milyona yakın yurttaşımızla bize oy veren seçmenimizle birlikte dimdik ayaktayız ve ayakta durmaya devam edeceğiz."