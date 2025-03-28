CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı İmamoğlu'nun Tutuklanmasının Ardından Yeni Başkan Vekili Seçildi

(ANKARA) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve geçici tedbirle görevden uzaklaştırılmasının ardından ardından bugün gerçekleştirilen Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili seçiminde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar aday oldu. Karalar, "İçimiz buruk, böyle bir şey asla istemezdik. Ekrem kardeşimiz haksız bir biçimde içeriye alınmasından sonra böyle bir zorunluluk olan görevi üstlenmeye çalışıyoruz. Benim inancım bunların boş çıkacağı, çok kısa sürede tahliye olacağı, özgürlüğüne kavuşacağı. Dolayısıyla biz de seve seve ona görevi tekrar teslim ederiz" dedi.

TBB Birlik Meclisi, Başkan Vekili seçimi gündemiyle Ankara'da toplandı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yaşanan gelişmelere ilişkin ANKA Haber Ajansı'na şu değerlendirmeyi yaptı:

"Söylemesi ayıp kendime oy kullandım. Belediyeler açısından çok hayırlı bir iş olacak. Zaten Ekrem başkanımız öncesine oranla daha adil bir yönetim biçimi sergiliyordu. Biliyorsunuz öncesinde yaklaşık 2 bin araç dağıtılmış bunun bin 700'ü Cumhur İttifakı'na gitmiş. Onun çok daha azı Cumhuriyet Halk Partililere gitmiş. Ekrem başkan daha adil bir dağıtım yaptı. Biz öncesine bakmayarak en adil bir biçimde, en faydalı bir biçimde görevimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Dolayısıyla bizim de anlayışımız budur. Bütün Türkiye bizim anlayışımızın ne olduğunu görmeli. Zaten belediye başkanlarımız seçildikleri yerlerde kendine oy vermeyenlere de oy verenlere de eşit miktarda baktıkları ve yardım ettikleri, hizmet ettikleri için bizim farkımızı görmeye başladı. Bu anlayışı Türkiye Belediyeler Birliğinde de sürdüreceğiz. Tabii içimiz buruk, böyle bir şey asla istemezdik. Ekrem kardeşimiz haksız bir biçimde içeriye alınmasından sonra böyle bir zorunluluk olan görevi üstlenmeye çalışıyoruz. Umarım Ekrem başkanımız çok kısa sürede özgürlüğüne kavuşur. Çünkü iki gün önce gittiğimde böyle tartışıyoruz inanın sordukları soruların içi o kadar boş ki benim inancım bunların boş çıkacağı, çok kısa sürede tahliye olacağı, özgürlüğüne kavuşacağı. Dolayısıyla biz de seve seve ona görevi tekrar teslim ederiz."