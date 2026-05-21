CHP'nin Kurultayı İptal Edildi, Borsa Düşüşte

21.05.2026 18:20
Ankara Mahkemesi, CHP kurultayını iptal etti; Borsa İstanbul'da devre kesici uygulandı.

(ANKARA) - Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın "mutlak butlan" ile sakatlandığına hükmetmesi ve kurultayın iptaline karar vermesinin ardından BIST 100 endeksinde gün içinde yaşanan düşüşle birlikte Borsa İstanbul'da devre kesici uygulandı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın "mutlak butlan" ile sakatlandığına hükmetti. Daire, yerel mahkemenin davayı "konusuz kaldığı" gerekçesiyle sonuçlandıran kararını kaldırarak kurultayın yapıldığı tarihten itibaren iptaline karar verdi. Mahkeme ayrıca, kurultay sonrası yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultayların ve alınan kararların iptaline, Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki parti organlarının görevlerine devam etmesine hükmetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,20 yükselişle 14.040,06 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında ise yüzde 0,80 değer kaybederek 13.899,53 puana geriledi. Gün içerisinde satışların derinleşmesiyle birlikte BIST 100 endeksindeki düşüş yüzde 6'yı aşarken, bankacılık endeksindeki kayıp da yüzde 8'in üzerine çıktı.

Piyasalardaki sert hareketlerin ardından Borsa İstanbul'dan açıklama yapıldı. Açıklamada, "Saat 17: 42: 06 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde işlemler geçici olarak durdurulmuştur. İşlemler Pay Piyasasında saat 18: 01 itibarıyla kapanış seansıyla, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde sürekli işlem yöntemiyle saat 18: 08 itibarıyla yeniden başlatılacaktır" denildi.

