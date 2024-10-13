CHP'nin Muğla'daki İl Başkanları Toplantısı.... Manisa İl Başkanı Özalper: "Hedefimiz İktidar. Ülkemizi Hak Ettiği Yerlere Taşıyacağız"

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\'Söylenecek çok şey var aslında ama elimizden çok da bir şey gelmiyor

HABER: FATİH ÖZKILINÇ KAMERA: KERİM UĞUR

(MUĞLA)- Muğla'da yapılan CHP İl Başkanları Toplantısı'na katılan Manisa, Denizli ve İzmir İl Başkanları ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, "Hedefimiz iktidar. Ülkemizi hak ettiği yerlere taşıyacağız" derken, Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum da "Halka rağmen değil, halk için siyaset yapılıyor olması bize bu başarıyı getirdi" diye konuştu. İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ise, "Bu toplantılar, hem geçmiş dönemin birlikte değerlendirilmesi hem de partinin gelecek vizyonunun oluşturulması açısından çok kıymetli" diye konuştu.

CHP'nin Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen İl Başkanları Toplantısı'na katılan Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum ve İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu.

İl Başkanları, CHP'nin yerel seçim başarısına işaret ederek, bu başarıyı CHP iktidarına taşıyacaklarını söyledi.

Manisa İl Başkanı Özalper: Ülkemizi çok daha güzel yerlere taşıyacağız

Ülkede yaşanan olayalara dikkat çekerek hiç kimsenin tahammülünün kalmadığını belirten CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, "Muğla'da 81 il başkanının bir arada olması çok kıymetliydi. Birlik ve beraberlik mesajlarımız çok kıymetliydi. Son dönemde yapılan parti içinden ve parti dışından yapılan saldırılara karşı hep birlikte olan tavrımız çok önemliydi. Bütün il başkanlarımız aynı şeyi düşünüyorlar. İktidara yürüyoruz ve tabii ki iktidara yürürken bazı konularda hedef olacağız. Çünkü her gün anketler geliyor. ve inanılmaz iyi gidiyor Cumhuriyet Halk Partisi. Çünkü Türkiye'de çok büyük problemler var. Bir çürümüşlük var aslına bakarsanız. Yani her gün kadın cinayeti, çocuk cinayeti işte Gebze ortada. Yani bu yaşananlara aslında hiç kimsenin artık tahammülü yok ve 81 il başkanı olarak biz Türkiye'yi yeniden fabrika ayarlarına döndürecek yol haritasını çizmek üzere çok güzel bir toplantı geçirdik. Hedefimiz iktidar. En kısa zaman aslında erken seçim olursa ki olması gerektiğini düşünüyoruz artık. Ülkemizi çok daha güzel yerlere, Türkiye'yi hak ettiği yerlere taşıyacağız" dedi.

"İnşallah ülkeyi de düzelteceğiz"

Manisa'daki yerel seçimlerde yaşanan değişimin etkinlerine de dikkat çeken Özalper, "14 tane belediyeyi artı bir büyükşehri almış bir il başkanı olarak inanılmaz güzel Manisa'da hava. İnsanlar mutlu. İnsanlar gülümsüyorlar. Hatta herkes birbirine bunu söylüyor; 'Manisa aslında çok güzel bir yermiş. Ama biz farkında değilmişiz.' Çünkü artık tiyatrosuyla, sanatıyla, ulaşımıyla, suyuyla, ekmeğiyle, kent lokantasıyla bambaşka bir Manisa yaratılıyor. Baştan başa yeni bir Manisa yaratılıyor. O yüzden insanlar ve tepkiler çok güzel. Ama henüz altı ay oldu. Yani altı ayda bunları yapabiliyorsak düşünün ki beş yılın sonunda nasıl bir Manisa olacak? Herkes de bunun farkında. O yüzden inanılmaz güzel tepkiler alıyoruz. Herkes çok mutlu Manisa'da. İkinci yüzyılın ilk liderini çıkartmış bir Manisa'yız aynı zamanda. Genel Başkanımızdan ötürü. O yüzden herkesin keyfi yerinde Manisa'da. Daha da iyi olacak. İnşallah ülkeyi de düzelteceğiz. Çok daha güzel olacak her şey" diye konuştu.

Denizli İl Başkanı Horzum: "İktidara yürüyoruz, daha fazla çalışmamız gerekiyor"

CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum ise ülke içinde bulunduğu duruma değinerek "Ülkemizin sıkıntısı olmayan bir durumu söz konusu değil. Her konuda sıkıntılıyız. Bu sıkıntılara çare olmak adına, bu sorunlarımızın çözümlerini üretmek adına buradayız. 81 vilayetten arkadaşlarımızla, il başkanlarımızla gerçekten verimli bir toplantı geçiriyoruz. Sabah 10: 00'dan akşam 21: 00 kadar ciddi anlamda bir çalışma programından geçtik. Ama bazı sorunlarımız var. Cumhuriyet Halk Partisi biliyorsunuz geçen ay itibarıyla bir tüzük kurultayından geçti. Bu tüzük kurultayından sonra program politikamız nasıl uygulayacağımız konusunda... 'Hangi sektörlerde neler yapmalıyız?, Nasıl başarılı olmalıyız?, Halka daha fazla nasıl dokunmalıyız?' Çünkü biz iktidara yürüyoruz, daha fazla çalışmamız gerekiyor. Daha fazla ter dökmemiz ve emek sarf etmemiz gerektiğini biliyoruz" dedi.

"Halka rağmen değil, halk için siyaset yapılıyor"

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin çeyrek asır sonra CHP'li bir isim tarafından yönetildiğini hatırlatan Horzum, "Biz Denizli'de belediyeyi 1999'da almıştık. 1999'dan bu yana yönetemiyorduk 25 yıl sonra Denizli Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Halk Partili bir arkadaşımız tarafından yönetilmeye başladı. Bunun yanında 15 ilçe belediyemiz aldık. Nüfusa baktığımız zaman nüfusun yüzde 95'ini Cumhuriyet Halk Partili ilçe belediyeleri yönetiyor. Denizli'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarılı olmasının yegane sebebi; Cumhuriyet Halk Partisi seçim öncesinde özellikle kurultay sürecinde değişim ve dönüşümle beraber tam bir birliği, tam bir mutabakatı yakalamıştı. Bu birlik ve beraberlik sayesinde partinin dinamikleri çok daha fazla sokağa inmesinin bir sonucuydu. Bir de artık adaylarımızın özellikle genel merkezden de belirlenmesi değil de halkın istediği, halkın sorunlarına çare olabilecek adaylarla gidilmiş olması. Halka rağmen değil, halk için siyaset yapılıyor olması bize bu başarıyı getirdi. Örgütlerle, belediye başkanları, meclis üyeleri tam bir ahenkle uyum içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerçekten şu anda bir anket yapılsa kim yaptıracağız bu anketimizi de Denizli'de emin olun çok daha yüksek oy oranlarına ulaştığımızı göreceksiniz. Çünkü biz halk için siyaset yapıyoruz. Halkın dertlerine çare olmak için. Büyükşehir özelinde örnek verecek olursam yanlış hatırlamıyorsam çarşamba günü ikinci Kent Lokantamızı da açacağız. Çiftçiye desteğimizi, emekliye ikramiyemizi, dar gelirliye Horoz Kartımızı su indirim de dahil olmak üzere ne söz verdiysek altı ay içerisinde bunların yüzde yetmişini yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Halkın içinden çıkmıyoruz, belediye başkanımız meclis üyelerimiz hepsiyle beraber. Her gün sokakta bizi görebilirsiniz Denizli'de, çünkü biz halkız" ifadelerini kullandı.

İzmir İl Başkanı Aslanoğlu: "İktidar yürüyüşümüzün de perçinlendiği etkinlikler"

İl başkanları toplantısının dayanışmanın ve koordinasyonun artması açısından önemli olduğuna dikkat çeken CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, "31 Mart seçimlerinden Türkiye'nin birinci partisi olarak çıktı Cumhuriyet Halk Partisi. Ardından yaptığımız ikinci il başkanları toplantımız, il başkanlarının belli aralıklarla bir araya gelmesi hem geçmiş dönemin birlikte değerlendirmesi hem de partinin gelecek vizyonunun oluşturulması açısından çok kıymetli. Üç gün süren Muğla toplantılarının bugün sonuncu günündeyiz. Genel Başkanımızın katılımıyla yeni çalışma şekillerimizin belirlendiği, çalışma vizyonumuzun konduğu aynı zamanda iktidar yürüyüşümüzün de perçinlendiği etkinlikler oluyor. Hem il başkanları arasındaki dayanışmanın artması hem koordinasyonun artması açısından çok verimli toplantılar oluyor" dedi.