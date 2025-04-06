CHP'nin Olağanüstü Kurultayı Başladı

Haber: İleyda ÖZMEN/ Kamera: Eylem Ladin DEĞER

(ANKARA)- CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin konuşan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Ülkenin geldiği noktada, iktidarın yaptığı olumsuzlukların anlatıldığı, yeniden yukarıya doğru çıkışın olduğu bir kurultay olacak" dedi.

CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı "İrade Milletindir" temasıyla Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde başladı. Kurultaya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuşan TBB Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Birlik, beraberlik, barış, kapsayıcı bir kurultay olacak inşallah. Kamuoyuna çok güzel mesajlar verildi. Ülkenin geldiği noktada, iktidarın yaptığı olumsuzlukların anlatıldığı, yeniden yukarıya doğru çıkışın olduğu bir kurultay olacak" ifadelerini kullandı.