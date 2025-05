CHP'nin Silivri Mitinginde Sinem Dedetaş Açıklamalarda Bulundu

(İSTANBUL) - Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, "Kendini milletine emanet etti. Milletimiz de her çarşamba bu emanete sahip çıkıyor. Bu sebeple buradayız. Bir an önce çıkmasını, özgürlüğüne kavuşmasını istiyoruz." dedi.

CHP, Silivri'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi düzenliyor. Mitingde ANKA Haber Ajansı'na konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, şunları söyledi:

"Bu şekilde Silivri'de olmak istemezdik tabii ki. Başkanımıza çok yakın bir yerdeyiz ama görüşemiyoruz. Özellikle belediye başkanlarına görüş engeli de getirildi o yüzden kendisiyle görüşmekte de zorlanıyoruz. Duygusal bir an bizim için ama tabii ki milletin iradesi başkanımızın söylediği gibi. Kendini milletine emanet etti. Milletimiz de her çarşamba bu emanete sahip çıkıyor. Bu sebeple buradayız. Bir an önce çıkmasını, özgürlüğüne kavuşmasını istiyoruz."