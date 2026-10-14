CHP Parti Meclisi, Yaşar Seyman\'ı kültür ve sanat MYK üyesi yaptı

CHP Parti Meclisi, Yaşar Seyman'ı kültür ve sanat MYK üyesi yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP Parti Meclisi, Yaşar Seyman'ı Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine getirdi. Karar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bugün toplanan Parti Meclisi'nde alındı.
(ANKARA) - Yaşar Seyman, CHP PM'nin aldığı karar doğrultusunda Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine getirildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bugün toplanan Parti Meclisi'nde alınan karar ile Yaşar Seyman Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine getirildi.
Kaynak: ANKA
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