CHP Pozantı İlçe Başkanlığı binasının camları kırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
CHP İlçe Başkanı Fahri Çay, Atatürk Caddesi'ndeki iki katlı ilçe binasının zemin ve ilk katındaki bazı camlarının kırık olduğunu fark etti.
Çay'ın durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis sevk edildi.
Binada ve çevresinde incelemelerde bulunan ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Fahri Çay, yaptığı açıklamada, saldırıyı kınayarak, "Pozantı'mızı bu tür saldırılar ve provokasyonlarla karıştırmak isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz." dedi.
AK Parti İlçe Başkanlığından yayımlanan mesajda, "Saldırıyı demokrasimize ve hukukumuza karşı yapılan bir saldırı olarak değerlendiriliyor, esefle kınıyoruz. Pozantı'mıza yakışmayan bu tarz provokatör eylemlerin tekrar yaşanmamasını diliyoruz." denildi.
MHP İlçe Başkanlığının mesajında da "Demokratik bir şekilde geçen 31 Mart seçimlerimizin ardından bu tür durumlar, demokratik süreçlerimize zarar verir ve asla kabul edilemez. Bu gibi durumları kabul etmemiz ya da tasvip etmemiz söz konusu dahi olamaz. Pozantı'nın huzurunu bozan bu olayı kınıyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Pozantı, birlik ve beraberlik içinde daha güzel günleri hak ediyor. Yaşanan bu menfur olayın mutlaka takipçisi olacağız." ifadelerine yer verildi.
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