CHP, Sağlıkla İlgili Kanun Değişikliğine Karşı Anayasa Mahkemesi'ne Dava Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

CHP, Sağlıkla İlgili Kanun Değişikliğine Karşı Anayasa Mahkemesi'ne Dava Açtı

18.09.2025 12:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP, özel hastane açma ve işletme süreçlerini düzenleyen sağlık kanununu Anayasa Mahkemesi'nde iptal ettirmek için dava açtı. Gökhan Günaydın, sağlık sektörünün özel sektöre devredilmesine ve yeterli denetim olmaksızın kenevir ekimine yönelik eleştirilerini dile getirdi.

(ANKARA) - CHP, 21 Temmuz 2025 tarihli ve 7557 sayılı "Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) dava açtı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"CHP Grubu olarak, özel hastane açma ve işletme dahil özel sektöre gördürülecek işlerde açık artırma ile lisans verme esası getiren, buna ilişkin kural koyma yetkisini Sağlık Bakanlığı'na devreden, buradan elde edilecek gelirin yüzde 75'ini Sağlık Hizmetleri AŞ'ne aktaran, Yeterli kontrol ve denetim önlemleri oluşturmadan kenevir ekimini kolaylaştıran, aile hekimlerinin çalışma koşullarını daha da zorlaştıran, eşdeğer alan ayrılmaksızın ve imar değişikliği yapılmaksızın belediye parklarında Şehircilik Bakanlığı'nca sağlık tesisleri için yer tahsisi yapan... 7557 sayılı sağlıkla ilgili kanunlarda değişiklik yapan düzenlemenin öncelikle yürürlüğünün durdurulması ve her halükarda iptali için AYM'ye başvurduk."

Kaynak: ANKA

Anayasa Mahkemesi, Gökhan Günaydın, Politika, Kenevir, Güncel, Sağlık, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP, Sağlıkla İlgili Kanun Değişikliğine Karşı Anayasa Mahkemesi'ne Dava Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Silivri’de kameralar karşısına geçen Özel’den “Bayrampaşa“ iddiası Silivri'de kameralar karşısına geçen Özel'den "Bayrampaşa" iddiası
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray’ı öve öve bitiremedi Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi
Stadyumdaki tadilat çalışması durdu Taraftarlar tepkili Stadyumdaki tadilat çalışması durdu! Taraftarlar tepkili

14:47
Yine cebini dolduracak İşte Mourinho’nun Benfica’dan alacağı maaş
Yine cebini dolduracak! İşte Mourinho'nun Benfica'dan alacağı maaş
14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
13:22
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 14:59:37. #7.11#
SON DAKİKA: CHP, Sağlıkla İlgili Kanun Değişikliğine Karşı Anayasa Mahkemesi'ne Dava Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.