CHP, Sayıştay Seçimine Katılmama Kararı Aldı

(TBMM)- Haber: Ogün Akkaya

TBMM Genel Kurulu'nda yapılacak Sayıştay Başkanlığı seçimi öncesinde CHP oylama katılmama kararı aldı. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Sayıştay'ın başkan ve üye seçiminde muhalefete söz hakkı tanınmamasını eleştirerek, "Ana muhalefet grubu olarak özellikle aday seçim aşamasında demokratik teamüller gereğince söz hakkı ve adaylaşma hakkı verilmediği için bu oylamaya katılmayacağız" açıklamasında bulundu.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da Sayıştay Başkanlığı için gizli oylama yapılıyor. Başkanlık yarışında, mevcut Sayıştay Başkanı Metin Yener ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık yer aldı.

CHP'DEN SEÇİM SÜRECİNE 'DEMOKRATİK TEAMÜL' ELEŞTİRİSİ

Oylama öncesinde parti grubu adına söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, partisinin seçime yönelik tutumunu ve boykot kararını Meclis kürsüsünden duyurdu. Sayıştay'ın, TBMM adına kamu kaynağı kullanan tüm yürütme organlarını denetleyen en üst kurum olduğunu hatırlatan Emir, bu denetimin doğası gereği muhalefetin süreçte etkin olması gerektiğini vurguladı.

Emir, şöyle konuştu:

"Bilindiği gibi Sayıştay, TBMM adına, kamu kaynağı kullanan tüm kamu kurumlarını, yani yürütme organını denetleyen en üst organıdır. Maalesef Türkiye Büyük Millet Meclisi, yani milletvekilleri adına denetim yapan Sayıştay'ın ne üye seçiminde ne de başkan seçiminde muhalefete hiçbir söz hakkı verilmemektedir. Anayasa'nın 161. maddesinde ifadesini bulan; Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait bütçe hakkının bir gereği olarak, yürütme tarafından yapılan kamu harcamalarını ve toplanan gelirleri denetleme görevini etkin ve bağımsız bir şekilde yapması için başkan ve üye seçiminde muhalefete söz hakkı verilmesi, temsili demokrasinin en somut gereğidir."

Hatırlatmak isterim ki parlamento adına denetim yapmak demek sadece iktidar için denetim yapmak demek değildir. Asıl olan muhalefetin denetimde etkin olmasıdır. Sayıştay başkan ve üye seçimlerinde iktidarın tek belirleyici olmasının sonuçlarını son yıllarda hazırlanan Sayıştay raporlarında görüyoruz. Artık bu raporlar, rapor kurulunun sıkı denetiminden geçerek, Meclis'e sunulmaktadır. Nicel olarak az, nitel olarak da dar zamanlı bir Sayıştay raporlama sistemi oluşmuştur. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi Grubu, ana muhalefet grubu olarak özellikle aday seçim aşamasında demokratik teamüller gereğince söz hakkı ve adaylaşma hakkı verilmediği için bu oylamaya katılmayacaktır"

Oylamaya geçilmeden önce, CHP milletvekilleri Genel Kurul salonundan ayrıldı.