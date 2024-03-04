CHP, Seçim Bildirgesini İşitme ve Görme Engellilere Uygun Hale Getirdi

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CHP, 31 Mart yerel seçimleri için hazırladığı seçim bildirgesini görme ve işitme engelli vatandaşlar için işaret dili ve seslendirme yaparak yeniden düzenledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "31 Mart yerel seçimleri için hazırladığımız seçim bildirgemizde yer alan 'Şehircilik ve Yerel Yönetim Anlayışı, Güvenli Liman: Halkçı Belediyecilik, Kalkınma Belediyeciliği, Refah Belediyeciliği, Dayanışma Belediyeciliği' başlıklarını işaret dili kullanarak ve seslendirme yaparak resmi internet sitemize yükledik. Yerel seçimde her bir seçmene ulaşmayı hedefliyoruz. Ulaşılmadık tek bir seçmen olmasın istiyoruz" dedi.

CHP Genel Merkezi, 31 Mart yerel seçimleri için hazırladığı seçim bildirgesini görme ve işitme engelli vatandaşlar için yeniden düzenlediğini açıkladı. Genel Merkez'den yapılan açıklamada, seçim bildirgesinin işaret dili ve seslendirme yapılarak partinin resmi internet sitesine yüklendiği, bu şekilde engelli seçmenlere ulaşmanın hedeflendiği belirtildi. CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bulut'un açıklaması şöyle:

"YEREL SEÇİMDE HER BİR SEÇMENE ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ. ULAŞILMADIK TEK BİR SEÇMEN OLMASIN İSTİYORUZ"

"Ülkemizde milyonlarca işitme ve görme engelli vatandaşımız var. Engelsiz CHP kapsamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 31 Mart yerel seçimleri için hazırladığımız seçim bildirgemizde yer alan 'Şehircilik ve Yerel Yönetim Anlayışı, Güvenli Liman: Halkçı Belediyecilik, Kalkınma Belediyeciliği, Refah Belediyeciliği, Dayanışma Belediyeciliği' başlıklarını işaret dili kullanarak ve seslendirme yaparak resmi internet sitemize yükledik. Yerel seçimde her bir seçmene ulaşmayı hedefliyoruz. Ulaşılmadık tek bir seçmen olmasın istiyoruz.

Resmi internet sitemiz olan chp.org.tr'ye, isimizgucumuz.net/'e veya partimizin Youtube (www.youtube.com/@chpgenelmerkezi) hesabına giren engelli vatandaşlarımız, seçim bildirgemize kolaylıkla erişebilecek, partimizin yerel belediyecilikle ilgili merak ettiklerine ulaşabilecek. Engellilerin belediye hizmetlerine, kentin imkanlarına kolay ve güvenli bir şekilde erişmesini sağlayacak düzenlemeler yapacağız. Sokakları, kaldırımları, bina girişlerini, ulaşım hatlarını bu amaçla Avrupa Birliği (AB) standartlarına yükselteceğiz. Hasta ve engelli bakım merkezlerini, yaşlı yurttaşlar için açılan 'Yaşam Evleri'ni, uzman kadrolar tarafından yürütülen evde sağlık ve bakım hizmetlerini yaygınlaştıracağız. Eşit ve adil çalışma hayatı ilkesi gereği, engelli vatandaşlarımızın ekonomik hayata daha çok katılması için, engelli istihdamına öncelik vereceğiz."